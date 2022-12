Milan, doppio allarme a gennaio: ‘spesa’ in rossonero per il Barcellona

Il Milan deve guardarsi a gennaio dalle manovre del Barcellona: i blaugrana puntano un doppio obiettivo tra i rossoneri

L’amichevole di ieri contro l’Arsenal ha visto il Milan soccombere per 2-1. Un passo falso che però non preoccupa particolarmente Pioli e i rossoneri, essendo arrivato contro un avversario di valore, in vetta nel suo campionato e con una preparazione più avanzata, visto che tornerà in campo per match ufficiali già tra meno di due settimane (il 26 dicembre, nel Boxing Day, contro il West Ham).

Il Diavolo proverà ad affinare ulteriormente la sua condizione nelle sfide contro il Liverpool di venerdì e contro il Psv Eindhoven del 30 dicembre, per poi provare a ripartire in campionato all’inseguimento del Napoli che al momento dista otto lunghezze. Nel frattempo, per Maldini e Massara, c’è da monitorare il mercato, in particolare per quanto concerne possibili operazioni in entrata (Ziyech il primo nome sulla lista) e sul fronte ‘interno’, con il rinnovo di Leao da discutere nuovamente al rientro del portoghese, entro fine 2022. Ma attenzione anche alle mire dei top club sui principali giocatori di Pioli: il talento lusitano, in questo senso, non è certo l’unico a essere piuttosto ambito.

Milan, Bennacer e Tonali nel mirino dal Barcellona: allarme dalla Spagna

‘Sport’, quotidiano spagnolo, riferisce infatti dell’interessamento del Barcellona per Bennacer e per Tonali, pilastri del centrocampo rossonero e che i blaugrana seguirebbero con grande attenzione.

In Catalogna, si guarda alla successione di Sergi Busquets, che già a gennaio potrebbe lasciare il club, stando alle indiscrezioni riferite da ‘El Chiringuito’. Il centrocampista, che insieme ai giovani compagni di squadra Gavi e Pedri ha tenuto in piedi anche la mediana della Spagna ai Mondiali, è arrivato a fine percorso e potrebbe dirigersi all’Inter Miami, in MLS. Al suo posto, il ds Alemany sta seguendo diversi profili, tra cui ci sarebbero anche quelli dei due milanisti. In Serie A, sarebbe un profilo piuttosto ambito anche quello di Frank Anguissa, del Napoli. La valutazione del club rossonero resta elevata sia per l’algerino che per il centrocampista della Nazionale, ma specie nel primo caso il rinnovo ancora non messo nero su bianco non lascia tranquilli.