Ancelotti lo lascia andare: Hazard pronto a sbarcare in Italia

Occasione, finalmente, di vedere Eden Hazard in Serie A: pista di mercato che inizia a scaldarsi, ecco come può avvenire

E’ stato un Mondiale triste, quello di Eden Hazard, così come quello del Belgio. La cosiddetta ‘generazione d’oro’ dei Diavoli Rossi ha lasciato il Qatar già al primo turno e ha concluso la propria parabola senza trionfi internazionali.

Percorso della truppa di Martinez (sollevato dall’incarico a fine torneo) segnato anche dai malumori creatisi all’interno dello spogliatoio, in cui la figura di capitano del giocatore del Real Madrid non ha mostrato una leadership forte. Confermandosi solo l’ombra del calciatore che era stato fino a qualche anno fa, al Chelsea. Standard di rendimento che non ha mai ritrovato dal suo approdo ai ‘Blancos’ nel 2019, quando per lui è iniziata una vera maledizione fatta di infortuni a ripetizione e vera e propria involuzione tecnica, i cui numeri sono sconcertanti. Al Real, in tre stagioni e mezza, appena 72 partite giocate e soltanto 8 reti segnate. Motivo per il quale, il suo ciclo al Bernabeu appare terminato. Florentino Perez non si strapperà i capelli all’idea di perderlo e anche per Carlo Ancelotti non è certo un inamovibile. Dunque, a fine stagione, con un solo anno di contratto rimanente, gli si cercherà una sistemazione. Che potrebbe essere in Italia, per una clamorosa operazione rilancio.

Hazard lascia il Real Madrid, Inter in lizza: ecco il piano di Marotta

Al colpo sta pensando seriamente l’Inter, stando alle informazioni riportate da ‘Sky’. Il profilo del belga classe 1991 intriga non poco Marotta, che sa come potrebbe trattarsi di un giocatore che, se messo nelle giuste condizioni, potrebbe fare ancora la differenza.

Ma per presentare una proposta effettiva al Real – la valutazione di Hazard, al momento, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro – Marotta vorrebbe un ‘segnale’. Vale a dire, la sicurezza di poter contare su un calciatore di buon affidamento dal punto di vista fisico e tecnico. Nei prossimi mesi, si aspetta infatti che il Real lo schieri in campo in maniera sufficiente per poterne valutare le condizioni e la effettiva utilità alla causa.