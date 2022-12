Addio immediato all’Inter: gli scenari per dire sì

L’Inter si prepara a una cessione pesante a gennaio, in bilico tra necessità e opportunità: affare in porto a quali condizioni

Le mosse per il 2023 andranno calibrate con grande attenzione e precisione da parte dell’Inter, che non può sbagliare. Sia in campo, che fuori. Nel primo caso, la squadra di Inzaghi sta preparando meticolosamente la ripartenza stagionale, con gli allenamenti e le numerose amichevoli in programma per arrivare al massimo della forma ai primi appuntamenti ufficiali di gennaio.

Il primo in assoluto, quello della sera del 4 gennaio, tra tre settimane a partire da oggi, sarà già fondamentale. A San Siro, di scena il Napoli di Spalletti capolista, che al momento ha 11 lunghezze di vantaggio. I nerazzurri giocano per se stessi e per le altre, per provare a riaprire il campionato in ottica scudetto. Fuori dal campo, poi, come sempre Marotta e Ausilio monitorano i vari scenari. Sul fronte delle entrate, avverranno solo in caso di cessioni. Per quanto concerne queste ultime, si tenderebbe, a gennaio, a evitare l’addio dei big. Ma con qualche necessario distinguo.

Inter, Dumfries via a gennaio: le condizioni per l’addio

Il primo indiziato alla partenza rimarrebbe Denzel Dumfries, l’uomo con maggior mercato, che viene da un Mondiale positivo con la maglia dell’Olanda e che ha una valutazione che può permettere un incasso importante, in grado di raggiungere gli obiettivi di bilancio.

Come noto, l’Inter ha bisogno di raccogliere, da qui al 30 giugno, un utile da 60 milioni dalle operazioni di mercato, per ottemperare agli accordi con la Uefa in ordine al rispetto del Fair Play Finanziario e non andare incontro a violazioni più gravi. Una cifra che Dumfries potrebbe garantire quasi da solo, o comunque permettere all’Inter di ottenerne almeno 50. Una proposta di questo genere, arrivasse a gennaio, tenterebbe non poco la dirigenza, sebbene non ci si vorrebbe privare, a stagione in corso, di un giocatore come lui, dovendo trovare un sostituto. Occhio all’inserimento del Manchester United e a quello del Tottenham, in particolare se si dovesse sbloccare il possibile scambio con Emerson Royal di cui Calciomercato.it vi aveva già raccontato e che viene ripreso oggi da ‘Tuttosport’.