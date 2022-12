Bocciatura totale Milan: “Non si può andare avanti così”

Il Milan torna in campo, ma la bocciatura è su tutta la linea: “Non si può andare avanti così”

Volato a Dubai per un ritiro in vista della ripresa del campionato, il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo per la prima amichevole in terra araba contro l’Arsenal. Primo tempo complicato per gli uomini di Pioli, che hanno chiuso la prima frazione sotto 2-0. Il match è poi terminato 2-1 in favore degli inglesi, prima dei rigori previsti di norma dal regolamento.

E nel mirino dei tifosi per la prestazione, nello specifico della prima frazione, ma anche per il resto della gara, sono finiti diversi giocatori rossoneri. Pioli, complici anche alcune assenze, ha puntato su Tatarusanu in porta e un’inedita linea difensiva con Pobega terzino sinistro. Alle spalle di Origi il trio composto da Rebic, Adli e dal rientrante Saelemaekers.

E proprio Ante Rebic, sceso in campo tra l’altro con la fascia di capitano, è stato uno dei giocatori più bersagliati. Il croato, non convocato dal ct Dalic a causa di vecchi dissapori, è stato forse uno dei più deludenti nella sfida contro i ‘Gunners’. Ripreso anche parecchie volte da Pioli, Rebic non ha sfruttato al meglio la chances offerta vista anche l’assenza di Leao.

Arsenal-Milan, critiche social per Rebic e Tatarusanu

Oltre che ad Ante Rebic, i tifosi del Milan non le hanno mandate a dire neppure a Tatarusanu. Il club rossonero è in attesa del pieno recupero di Maignan e il romeno è stato impiegato titolare nel corso della sfida contro i ‘Gunners’.

Se sul primo gol di Odegaard è apparso piuttosto incolpevole, il secondo gol, segnato da Nelson, è nato proprio da un suo errore in fase d’impostazione. E le critiche, appunto, non sono mancate. “Due tiri e due gol. Non si può vivere così. E non si può più andare avanti con Rebic” scrive un tifoso rossonero su Twitter. “Vedi Tata e Rebic e ti viene il nervoso” aggiunge un altro. E c’è chi invece parla di miracolo viste le assenze di Maignan nelle ultime gare giocate in campionato ed in Champions League: “Due mesi di Tatarusanu e siamo secondi e agli ottavi di Champions: un miracolo”.

Maignan faceva gli assist, Ciprian non voleva essere da meno — Riccardo™️ (@Rigna_risorto) December 13, 2022

non mi sembra un caso che o si giochi una partita vera o un’amichevole, i peggiori sono sempre gli stessi: Tatarusanu,Rebic,Gabbia — Teofilo Stevenson (@TeofiloSteven) December 13, 2022

Abbiamo subito 2 tiri, 2 tiri 2 gol. Non si può vivere così. Come non si può andare avanti con Rebic, ovviamente i nostri dirigenti non ci pensano neanche a venderlo — Francesco (@Frances54325203) December 13, 2022

Fra Rebic e Tata non so chi ha fatto peggio. Molto bene Vranckx, Adli e Gabbia.

Origi cose a metà. — MMM (@eNo11) December 13, 2022

Lo sappiamo che è un amichevole ragazzi e io personalmente ero rilassato, sto a guardare Netflix e la partita sul telefono ma vedi giocatori come Tata e Rebic e ti sale il nervoso.. non c’è nulla da fare. — 𝗞σ̈ßßყ 🇧🇷 (@JulzOa) December 13, 2022