“120 milioni per Leao”: ecco il club che fa tremare il Milan

Il club rossonero ricomincerà a giorni a lavorare sul rinnovo dell’attaccante portoghese di ritorno dopo l’eliminazione ai Mondiali

Fallito nelle scorse settimane il primo tentativo di blindare Leao con la firma sul nuovo contratto prima della spedizione in Qatar, in casa Milan per Maldini e Massara è tempo di rispolverare le pratiche che riguardano il rinnovo del forte esterno.

Inutile sottolineare ancora una volta quanto sia forte e determinante per la formazione rossonera il portoghese. A ricordarlo, però, ci ha comunque pensato Zlatan Ibrahimovic nell’intervista registrata nella giornata di ieri a Dubai e diffusa nella notte. Insomma, un giocatore di cui il Milan di Stefano Pioli non può proprio fare a meno e che i rossoneri proveranno a trattenere a suon di milioni.

Una trattativa comunque non semplice per diversi motivi. Innanzitutto per le cifre molto elevate richieste dell’entourage del calciatore che potrebbero non essere accontentate dal Milan, sempre piuttosto rigido in merito al tetto ingaggi della propria rosa. A spaventare i tifosi sono però le numerose pretendenti in giro per l’Europa pronte a piombare da un giorno all’altro con una mega offerta.

Calciomercato Milan, rinnovo in salita per Leao: “Questione complicata”

Il club che più fa paura ai dirigenti milanisti è il Chelsea. I ‘Blues non hanno mai nascosto il loro grande interesse per Leao e al termine della stagione potrebbero presentare un’offerta a tre cifre.

Come ribadito anche da Luca Bianchin in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, l’ottimismo per il rinnovo di Leao non è proprio alle stelle: “Un nuovo appuntamento ci sarà, ma mi sembra complicata la questione. Come mi sembra complicata, seppur di meno, quella di Bennacer. Il Chelsea, pur avendo altre priorità adesso, rimane molto interessato. E’ sempre possibile che arrivino offerte irrifiutabile, a 120 milioni il Milan non potrebbe trattenerlo altrimenti dovrebbe offrirgli un ingaggio molto alto”.

Buone notizie invece sul fronte Giroud, sempre più vicino al prolungamento con i rossoneri: “Più semplice il rinnovo di Giroud per il livello di empatia che si è creato, sono innamorati l’uno dell’altro”.

Infine, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha confermato l’operazione Sportiello per il prossimo giugno: “La trattativa Sportiello è in fase avanzata, ti posso dire che Tatarusanu non ha fatto così male, il Milan non ha perso punti nonostante gli errori. Generalmente ha preso più gol dello scorso anno, ma è vero che Tatarusanu su quella palla contro l’Arsenal non può andare con quell’atteggiamento. A gennaio Maignan tornerà a giocare“.