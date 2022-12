Intrigo Kessie e non solo: nuovo vertice di calciomercato

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e per Franck Kessie potrebbe essere un appuntamento importante. Pronto il vertice che deciderà anche il suo futuro

Il calcio è fatto di stagioni, di novità, di cambi di rotta repentini e anche di operazioni che decollano, mentre altre restano solo delle idee.

Non sappiamo ancora come andrà per Franck Kessie. Il centrocampista del Barcellona non è riuscito a esprimere la sua versione migliore in blaugrana, non solo per colpa sua. Rispetto al Milan, dov’era uno dei perni del centrocampo di Stefano Pioli, non è mai stato considerato un vero e proprio titolare. L’ivoriano agli ordini di Xavi non è protagonista e diversi club se ne sono già accorti. Nel recente passato, si è ipotizzato un possibile ritorno in Serie A, con Inter e Juve che potrebbero decidere di puntare sulle sue qualità. In realtà, non siamo ancora a quel punto, anche perché il Barcellona deve scegliere definitivamente cosa fare del suo futuro. Proprio in tal senso, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, si terrà nei prossimi giorni un nuovo vertice di calciomercato. Servirà a discutere insieme della situazione economica del club, che non permette grandi spese a gennaio, ma con la volontà persistente di ingaggiare un nuovo terzino destro e possibilmente un centrocampista. Servirà bilanciare le entrate con le uscite, ma anche ricavare di più dagli accordi in materia di marketing, obiettivi ben presenti nella dirigenza blaugrana.

Come stanno le cose per il futuro di Kessie

Sempre secondo il ‘Mundo Deportivo’, Kessie potrebbe essere un calciatore per fare cassa. L’ex Milan ha delle offerte, ma né il centrocampista né il club, al momento, stanno prendendo in considerazione l’addio dopo meno di un anno.

Situazione controversa, invece, quella di Memphis Depay. L’olandese potrebbe tornare utile, vista la squalifica di Robert Lewandowski, ma l’addio resta sempre dietro l’angolo. In entrata, invece, sono diversi i nomi sulla lista del Barcellona: occhio a Thomas Meunier e Diogo Dalot per la fascia destra, mentre a centrocampo restano in lizza i profili di Bernardo Silva e Ilkay Gundogan. Infine, occhio a una sorpresa proveniente dal Mondiale, quel Azzeddine Ounahi che sta stupendo tutti con il Marocco.