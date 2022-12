Amrabat lascia la Serie A: l’assist è d’oro per l’Inter

Amrabat sta trascinando il Marocco ai Mondiali in Qatar, attirando le big d’Europa sul mercato. Una situazione che potrebbe favorire anche l’Inter e Marotta

Il Marocco sta impressionando ed è la vera rivelazione del Mondiale in corso di svolgimento in Qatar, con la selezione africana che si giocherà un posto in finale nella sfida di mercoledì contro la Francia campione in carica.

La squadra del Ct Regragui sta facendo la storia e non vuole smettere di sognare, trascinata in mezzo al campo dalle geometrie e dalla carica agonistica di Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina è uno degli alfieri del Marocco e a suon di prestazioni si sta mettendo in evidenza come uno dei migliori nel suo ruolo dell’intera manifestazione. Dopo una prima parte di stagione a buoni livelli con la maglia viola in Serie A, il classe ’96 ex Verona è letteralmente esploso durante la rassegna qatariota, attirando inevitabilmente su di sé le attenzioni delle big italiane e del panorama internazionale.

Calciomercato Inter, Amrabat ‘fa fuori’ Kessie: Marotta prepara l’assalto

Amarabt è uno dei punti di forza della Fiorentina di Italiano e con il sodalizio del presidente Commisso ha un contratto in scadenza nel 2024 con opzione per un altro anno.

Difficilmente lascerà Firenze a gennaio, anche su un’offerta allettante e fuori mercato (superiore ai 30 milioni di euro) farebbe tentennare la dirigenza gigliata. Juventus, Milan e Inter sono vigili sulla situazione del nazionale marocchino, ma le corteggiatrici non mancherebbero neanche fuori dal Belpaese. Ad iniziare dal Liverpool dell’estimatore Klopp, oltre al Barcellona in Spagna. Dalla penisola iberica rimbalza l’interesse della società blaugrana per Amarabt, profilo che piace al tecnico Xavi per il proprio scacchiere tattico. L’ipotetico approdo in Catalogna del giocatore della Fiorentina si legherebbe anche al futuro di Franck Kessie, il cui destino con la maglia del Barça resterebbe in bilico in vista del prossimo mercato estivo.

L’eventuale trasferimento di Amrabat a giugno al Barcellona, infatti, non farebbe altro che aumentare la concorrenza nel ruolo per il centrocampista ivoriano, già piuttosto indietro nelle gerarchie di Xavi in mediana. Senza una seconda parte di stagione ad alti livelli, l’ex Milan rischia seriamente di lasciare la Spagna e una delle probabili destinazioni potrebbe essere proprio un ritorno in Italia. Nel nostro campionato è soprattutto l’Inter a tenere caldo l’interesse per Kessie, con Marotta e la dirigenza nerazzurra che sfrutterebbero la situazione per cercare di portarlo a cifre contenute a giugno sull’altra sponda del Naviglio.