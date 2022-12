Nuova firma con l’Inter: “Sarà tra i più pagati”

Il club nerazzurro sta per aggiudicarsi un accordo molto importante per la rosa di Simone Inzaghi

Sarà una semifinale a tinte nerazzurre quella che andrà in scena stasera tra Argentina e Croazia. L’Inter, a prescindere da quello che sarà il risultato del match, in ogni caso verrà rappresentata nella finale di domenica prossima grazie alla presenza di Lautaro Martinez da una parte e di Marcelo Brozovic dall’altra.

Impossibile per Simone Inzaghi scegliere per chi fare il tifo tra i suoi due calciatori, gli ultimi rimasti all’interno della competizione dopo l’eliminazione ai quarti di Denzel Dumfries per opera del rigore decisivo calciato e trasformato proprio da Lautaro Martinez lo scorso venerdì sera.

Proprio del centravanti argentino si è discusso con il giornalista Vincenzo D’Angelo in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “Lautaro è un calciatore che vive periodi lunghi di pausa. Parlo del livello realizzativo, e per me ha giocato bene con l’Arabia Saudita, al di là dei gol annullati. Dopo la prima gara Lautaro ha avuto prestazioni non del tutto esaltanti, stasera è probabile che parti dalla panchina. Devo dire che l’altra sera si è preso una responsabilità enorme, l’attaccante dell’Inter si è presentato sul dischetto con la sicurezza di fare gol. Lasciare uno come lui in panchina è un lusso, che poche squadre hanno”.

Calciomercato Inter, rinnovo in arrivo per Skriniar: “Percentuali alte”

D’Angelo, però, ai nostri microfoni ha parlato anche di calciomercato e delle prossime mosse pensate dall’Inter.

A tenere banco, in particolare, è il rinnovo che tarda ad arrivare di Milan Skriniar, uno dei tanti calciatori nerazzurri in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Una trattativa che va avanti da diverse settimane, nonostante alcuni intoppi degli ultimi giorni che hanno rallentato le pratiche per il nuovo accordo.

Una firma che secondo il giornalista dovrebbe comunque arrivare a cifre molto alte: “Le percentuali del rinnovo di Skriniar restano alte, ma c’è qualcosa che ancora manca tipo l’accordo sui bonus. Bisogna avvicinarci alla cifra proposta dal PSG in estate, portare Skriniar a essere uno dei più pagati della rosa è l’obiettivo della società nerazzurra. Per il mercato l’Inter se non fa uscite non prende nessuno”.