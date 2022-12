Inter, offerta respinta: addio a una sola condizione

Inter obbligata a cessioni importanti prossimamente, i nerazzurri ascoltano offerte ma vendono solo alle proprie condizioni

Prosegue il re-avvicinamento dell’Inter alla ripartenza stagionale. Il club nerazzurro, dopo il breve ritiro di Malta con le due amichevoli contro Gzira e Salisburgo, avrà altri tre appuntamenti per prepararsi al big match contro il Napoli, che inaugurerà il 2023 calcistico.

Squadra di Inzaghi attesa dalle altre sfide amichevoli con Betis (17 dicembre), Reggina (22 dicembre) e Sassuolo (29 dicembre). L’obiettivo è arrivare al massimo della condizione a un mese di gennaio in cui si dirà già molto sulle ambizioni stagionali dei vice-campioni d’Italia. Nel frattempo, la società ragiona anche, ovviamente, sugli scenari di mercato. Le eventuali operazioni nel mercato in entrata per la sessione invernale dovranno necessariamente passare tramite cessioni, per il principio ‘uno esce, uno entra’. Più a lungo termine, si riflette anche sulle mosse in vista dell’estate, con una scadenza e un obiettivo che sono ben presenti negli orizzonti mentali di Marotta e Ausilio. Vale a dire, la necessità di chiudere l’esercizio 2022-2023, dunque entro il 30 giugno, con un utile di mercato da almeno 60 milioni di euro, per ottemperare ai paletti del Fair Play Finanziario. Dunque, ci sarà necessità di almeno una cessione pesante, con un indiziato ben preciso, stando a quanto emerso nelle ultime settimane. Ma che verrà ceduto soltanto alle proprie condizioni.

Inter, assalto dell’Arsenal per Dumfries: ma lo scambio non va a segno, i nerazzurri dicono no

Il nome è quello di Denzel Dumfries, che ai Mondiali in Qatar ha ribadito le sue doti, evidenziandole con le sue prestazioni con la maglia dell’Olanda. Scintillante, in particolare, la prova contro gli USA negli ottavi di finale, con due assist e un gol.

Le richieste per l’esterno olandese non mancano, soprattutto dalla Premier League. Al Chelsea di cui si è parlato piuttosto spesso, si aggiunge anche l’Arsenal, stando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano a ‘Caught Offside’. I ‘Gunners’ avrebbero proposto uno scambio includendo come contropartita parziale Tomiyasu, ex Bologna, ma i nerazzurri avrebbero opposto un fermo no. L’intenzione è di accettare soltanto offerte cash.