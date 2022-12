Bianconero per 40 milioni: arriva subito dal Chelsea

Il giocatore è pronto a lasciare Londra per una cifra importante. Arriva il via libera per il cambio di maglia

Dopo l’ottimo Mondiale è pronto a cambiare aria. In Qatar ha fatto la differenza ma nel suo club attuale non è una prima scelta.

Al Chelsea, Potter ha preso il posto di Tuchel ma le gerarchie in avanti non sono cambiate. Christian Pulisic è così intenzionato a cambiare aria. L’ex Borussia Dortmund ha fatto davvero bene con la maglia degli Stati Uniti, dimostrando di essere un leader tecnico e attirando su di sì l’attenzione di diverse squadre.

Il 24enne di Hershey ha giocato tanto con la maglia del Chelsea, in questa stagione: ben 18 presenze, per un totale di 607 minuti, spesso però partendo dalla panchina. I match disputati dal primo minuto sono davvero pochi, a dimostrazione che non sia considerata proprio una prima scelta da Potter. Il Chelsea, poi, si sta muovendo parecchio sul mercato alla ricerca di attaccanti esterni, che leverebbero, chiaramente ulteriore spazio a Pulisic.

Un addio dunque, appare inevitabile. In Inghilterra rilanciano l’ipotesi di una partenza già durante il calciomercato di gennaio. Come scrive il Mirror, servirebbe una somma sui 40 milioni di sterline (46 milioni di euro) per ottenere il sì del Chelsea. Una somma che comunque appare trattabile. Le squadre che vogliono Pulisic non mancano.

Calciomercato Juventus, addio Chelsea: c’è l’offerta

Il giocatore è da tempo nel mirino della Juventus ma è stato accostato con insistenza anche al Milan. I rapporti tra il Chelsea e i rossoneri, d’altronde, sono ottimi ma ad oggi la destinazione di Pulisic non sembra essere l’Italia.

Il Mirror sottolinea come sulle sue tracce ci siano anche Manchester United e Arsenal. Starebbero monitorando la situazione ma lo vorrebbero solamente in prestito. Formula questa non gradita dai londinesi che preferirebbero incassare dei soldi.

Chi, invece, è pronto a mettere sul piatto un’offerta importante sarebbe il Newcastle. I Magpies stanno facendo una grande stagione ed Eddie Howe ha voglia di allungare la rosa per centrare l’obiettivo Champions League. Sul taccuino, in alternativa a Pulisic, ci sarebbero anche i nomi di Jack Harrison del Leeds United e Leandro Trossard del Brighton ancora in opzione.