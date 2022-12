Affare gratis Juve-Inter, ora è UFFICIALE: “Confermo tutto”

Juventus e Inter alle prese con un’operazione a zero che farebbe fare un salto di qualità a entrambe: l’agente allo scoperto

Gennaio si avvicina, il calciomercato è pronto ad aprire i battenti. Per quanto, come è noto da anni, inizio e chiusura ufficiali sono ormai una semplice formalità. Non si smette mai di andare a ‘caccia’, di parlare, di informarsi, fare sondaggi, chiudere accordi. Nella finestra invernale si lavora sì per gennaio e sul mercato di riparazione, ma anche e forse soprattutto in vista dell’estate. Anche perché è il momento in cui si decidono le sorti dei giocatori con i contratti in scadenza l’estate successiva.

A giugno 2023 tanti calciatori importanti saranno, allo stato attuale, svincolati e la corsa per aggiudicarseli è già partita. Inter e Juventus sono quelle in Italia più attente a questo tipo di soluzioni, anche perché hanno bisogno di diversi rinforzi. In particolare entrambe cercano difensori, centrali ma anche e soprattutto esterni. I nerazzurri devono capire le sorti di Skriniar e Dumfries, oltre a Gosens, i bianconeri devono continuare il restauro della retroguardia. Si è parlato moltissimo di Grimaldo, di Guerreiro e ora di Chris Smalling che non è escuso rinnovi con la Roma. E di un vecchio pallino, soprattutto interista, come Ramy Bensebaini.

Calciomercato Inter e Juventus, l’agente di Bensebaini allo scoperto

Il giocatore del Borussia M’Gladbach è in scadenza 2023, non rinnoverà ed è pronto a spiccare il volo verso un club più importante. Per l’Inter se ne parla da mesi, è un giocatore senza dubbio monitorato che potrebbe dare una bella spinta da quella parte. Poi è arrivata anche la Juve, alle prese con il sostituto di Alex Sandro. Ma su Bensebaini al momento c’è tanto movimento e in Germania c’è chi addirittura ha scritto di un accordo praticamente trovato con il Borussia Dortmund. I gialloneri, infatti, saluteranno Raphael Guerreiro.

A ‘Sport1’ ha parlato proprio l’agente di Bensebaini, Jaspar Singh Gill: “Posso confermare che ci sono colloqui con il Borussia Dortmund. Ma ci sono colloqui anche con altri club internazionali”, sottolinea il procuratore. Dunque anche Juventus e Inter non sono ancora fuori dalla corsa. Lo stesso Gill, però, a proposito del presunto accordo con i gialloneri chiarisce: “Al momento non c’è nessun accordo con nessun club. Ramy non ha ancora preso una decisione definitiva. Lui è un giocatore interessante per molti club e si adatta ovunque”. Tutto aperto, ma Inter e Juventus sono state ufficialmente avvisate: il Dortmund c’è.