De Paul si lascia l’Atletico alle spalle: ora brilla e cambia tutto

Rodrigo De Paul sta tornando a mostrate tutto il suo valore con l’Argentina, ora gli incubi con l’Atletico Madrid sono il passato

Il Mondiale è, da sempre, anche un’occasione di rivalsa. Una vetrina preziosa che permette ai protagonisti di mettersi in mostra e, talvolta, di cambiare le sorti di un’intera carriera. Anche in Qatar la storia sembra ripetersi, con diversi elementi che stanno disputando il torneo ad altissimi livelli.

Tra i giocatori che sono arrivati a questi Mondiali dopo un periodo complicato c’è sicuramente Rodrigo De Paul. L’argentino aveva lasciato la Serie A come uno dei migliori giocatori del campionato italiano, ma il suo impatto con l’Atletico Madrid è stato nettamente al di sotto delle aspettative. L’ex numero ’10’ dell’Udinese non sta riuscendo a rendere al meglio con le richieste tattiche di Simeone e questo Mondiale potrebbe rappresentare il punto di svolta per la sua carriera.

De Paul torna a brillare con l’Argentina: la Serie A non smette di sognare il suo ritorno

La prima partita dell’Argentina in questo Mondiale ha riportato a galla le brutte sensazioni di Rodrigo De Paul con l’Atletico Madrid. Nella sconfitta contro l’Arabia Saudita, infatti, l’ex Udinese è stato tra i peggiori in campo, apparendo in grande difficoltà.

È bastato cambiare i compagni di reparto a Lionel Scaloni per ritrovare il miglior De Paul, che si è messo in luce tra i migliori dell’albiceleste. Anche a livello statistico, De Paul è tra i migliori del Mondiale per numeri di passaggi e chilometri percorsi: un motorino inesauribile su cui fare affidamento, capace di garantire anche grande qualità di gioco. Terminato il Mondiale, difficilmente potrà accettare di tornare alla mediocrità espressa con l’Atletico Madrid e in estate potrebbe chiedere la cessione.

La Serie A non lo ha mai perso di vista, con molti club che potrebbero trarre enormi benefici dal riportarlo in Italia. L’Inter e la Juventus hanno sempre mostrato grande interesse per Rodrigo De Paul, ma anche per il Milan potrebbe rappresentare un’occasione importante. L’argentino, dal canto suo, potrebbe spingere per tornare nel campionato italiano, dove ha già dimostrato di potersi esprimere nel migliore dei modi. Il Mondiale in Qatar può aver già cambiato il destino di De Paul.