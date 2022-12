Inter, un bilancio che fa paura. Zhang ha deciso cosa fare

Insistenti voci vedevano l’Inter sul mercato, con Zhang pronto a venderla al miglior offerente, ma non sotto il valore di 1,2 miliardi di euro. La situazione è ancora così, oppure è cambiata?

Un bilancio ancora in rosso e una crisi economica che rischia di bloccare il mercato se non si trova il modo di cedere qualche giocatore. La situazione dell’Inter è questa da anni, una crisi che ha costretto Zhang a far partire Hakimi e Lukaku dopo lo scudetto vinto con Antonio Conte (e poco ci è mancato che con Skriniar succedesse lo stesso) e a puntare a giocatori svincolati o avanti con l’età.

L’Inter ha chiuso il 2021\22 con un rosso di 140 milioni. Cifre che spaventano, ma che lasciano ben sperare visto il miglioramento di 105 milioni dell’anno precedente. La cessione di giocatori importanti e la riapertura degli stadi dopo il Covid hanno giocato un ruolo importantissimo, e Zhang è intenzionato a continuare su questa strada.

Esatto, l’Inter non è in vendita. Dopo le insistenti voci, il giovane presidente dell’Inter non sembra intenzionato a cedere la proprietà. Anche perché l’Inter è stata valutata 1,2 miliardi di euro, non pochi.

Zhang al momento vuol continuare con il progetto Inter, almeno fino al 2024. Perché 2024? Dal 2016 a oggi il gruppo Suning ha versato nelle casse dell’Inter 522 milioni di euro, servendosi l’anno scorso di un prestito del fondo Oaktree di circa 275 milioni. Al momento, però, nelle casse della società nerazzurra sono arrivati solo 100 milioni. Un prestito che, per l’appunto, andrà restituito entro maggio 2024. Al termine di questa scadenza, se Zhang non dovesse riuscire a restituire il denaro, il fondo canadese potrebbe anche decidere di rilevare la società, cosa che però al momento non è nel suo interesse.

Inter in vendita? Candidati negli USA e in Medio Oriente

Nell’ipotesi in cui Zhang decidesse di vendere l’Inter ci sarebbe già qualcuno interessato all’acquisto. I nomi principali, e più probabili, arrivano dagli Stati Uniti. In particolar modo si parla da tempo del gruppo che fa capo a Marc Lasry, co-proprietario dei Milwaukee Bucks, squadra di Nba, e a Vivek Renedive, co-proprietario di un’altra squadra di Nba, i Sacramento Kings.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, c’è l’opzione Investcorp, lo stesso gruppo che prima di Gerry Cardinale si era interessato al Milan. Tutte suggestioni, per il momento. Perché Zhang si tiene stretto la sua Inter.

Rachele Scoditti