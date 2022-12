DIRETTA Mondiali, Marocco-Portogallo | Le formazioni ufficiali LIVE

Dopo le partite che si sono disputate, scendono in campo per il primo quarto di finale Mondiale di oggi Marocco e Portogallo

Dopo la clamorosa eliminazione del Brasile di Neymar e compagni, per mano della Croazia e, soprattutto, dell’eroe Dominik Livakovic, portiere che ha parato il rigore a Rodrygo, e la qualificazione alla semifinale dell’Argentina di Leo Messi, oggi scendono in campo per il primo quarto di finale della giornata il Marocco e il Portogallo.

La squadra guidata dal commissario tecnico Walid Regragui è la vera e propria sorpresa di questa manifestazione intercontinentale in corso di svolgimento in Qatar dal 18 novembre scorso. Dopo aver passato la fase a gironi come prima in classifica, mettendosi alle spalle l’attuale semifinalista Croazia, gli africani hanno eliminato, ai calci di rigore, la Spagna di Luis Enrique, che non è più il selezionatore delle ‘Furie Rosse‘. Di contro, si troveranno un’altra Nazionale facente parte della penisola iberica: il Portogallo. Non più di Cristiano Ronaldo, relegato in panchina dal CT Fernando Santos negli ottavi di finale contro la Svizzera, partita terminata il risultato di 6-1 per i lusitani, grazie anche alla tripletta realizzata dal sostituto di ‘CR7’, il 21enne attaccante del Benfica Gonçalo Ramos. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del Al Thumama Stadium di Doha.

FORMAZIONI UFFICIALI MAROCCO-PORTOGALLO

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiyat Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Ruben Neves, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Ct. Santos.

ARBITRO: Facundo Tello (Argentina)