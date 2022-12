Dal Mondiale alla Serie A: hanno scelto il nuovo attaccante

Il Mondiale sta regalando emozioni, ma anche possibili colpi importanti sul calciomercato. Hanno già scelto quale dovrebbe essere il nuovo acquisto

Tutti i riflettori sono puntati sul Mondiale in Qatar, perché le partite che stiamo vedendo stanno scrivendo la storia di questo torneo e del calcio.

Però, c’è un aspetto che non può essere ignorato. Non tanto i club che stanno riprendendo a prepararsi alla ripresa della Serie A, ma il calciomercato, che non dorme mai e che tra gennaio e giugno potrebbe regalare diverse soddisfazioni ai club italiani. In quest’aspetto, i due fattori si intrecciano in maniera decisiva. Infatti, tanti osservatori sono concentrati sui match che stanno animando il Mondiale per tentare di scovare dei colpi importanti per rinforzare le rose, anche quelle italiane. Ce ne siamo occupati oggi in vista della super sfida tra Francia e Inghilterra e dagli utenti di Calciomercato.it sono arrivate delle indicazioni ben precise.

Thuram batte tutti: lo vogliono subito in Serie A

Marcus Thuram, di certo, non è un nome che si può ignorare. L’attaccante è in scadenza di contratto con il suo attuale club, in Bundesliga, e su di lui sono già piombati gli interessi di molte big.

Si è parlato più volte del possibile colpo dell’Inter, ma vi abbiamo già aggiornato su come stiano attualmente le cose, con l’attaccante che non è, al momento, vicino ai nerazzurri. Oggi nel nostro sondaggio abbiamo chiesto ai nostri utenti quali dei calciatori impegnati stasera in Francia-Inghilterra vorrebbero di più in Serie A. Ha vinto proprio Thuram, addirittura con il 46,9% dei voti. Al secondo posto si è piazzato Marcus Rashford con il 31,3%. Nella terza casella c’è Benjamin Pavard e, infine, c’è Grealish con solo il 6,3% dei voti. Insomma, la decisione è chiara, ora toccherà alle nostre big fare in fretta per non farsi sfuggire l’occasione.