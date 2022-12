ESCLUSIVO | Roma e Fiorentina, contatti per Breithaupt

Le due italiane sono sulle tracce del classe 2002 in forza ai tedeschi del Karlsruhe, militante in Bundesliga 2

Roma e Fiorentina sono fra le più vigili sul mercato che riguarda profili giovani e di prospettiva. In tal senso le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it registrano contatti da parte dei due club per il ventenne tedesco Tim Breithaupt.

Ventenne di Offenburg, Breithaupt è un mediano bravo sia a interdire che a sfondare le difese avversarie. Si tratta di un ‘colosso’ di un metro e novantatre centimetri, cresciuto nel Karlsruhe del quale adesso è uno dei punti fermi, come dimostrano le 19 presenze collezionate quest’anno (tutte da titolare) per un totale di 1.609′. I teutonici giocano in Bundesliga 2, dove attualmente occupano il tredicesimo posto.

Calciomercato Roma e Fiorentina, concorrenza tedesca per Breithaupt

In scadenza di contratto a giugno 2024, per Breithaupt sono in corsa diversi club di Bundesliga oltre alle due italiane.

Come scrivono alcune fonti tedesche, si va dal Borussia Dortmund all’Eintracht Francoforte fino al Borussia M’Gladbach. Quest’ultimi due i più concreti. Ci risulta che la destinazione Serie A sarebbe gradita al ragazzo, schierabile anche in difesa.