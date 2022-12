Van Gaal lascia l’Olanda: chi potrebbero essere i prossimi CT a ‘saltare’

Dopo la sconfitta ai rigori contro l’Argentina, Van Gaal ha annunciato l’addio all’Olanda: ecco quali possono essere i prossimi CT a salutare

Una competizione importante come il Mondiale porta con sé oneri e onori, rappresenta una grande possibilità per entrare nella storia e anche di ‘perdere il posto’. È quello che è successo a Louis Van Gaal, che dopo la sconfitta con l’Argentina ha annunciato di lasciare l’Olanda.

Il cambio della guarda sulla panchina degli ‘Oranges’ era già stato pre-annunciato nei mesi scorsi, con Ronald Koeman che assumerà il ruolo di CT dell’Olanda a partire dal primo gennaio. Quella di ieri era resterà l’ultima partita della gestione Van Gaal, con l’esultanza di Lionel Messi rivolta proprio ai suoi confronti che è già entrata nella storia dei Mondiali. Dopo Van Gaal, Tite e Luis Enrique, ecco quali potrebbero essere i prossimi CT a lasciare la propria nazionale nelle prossime settimane.

Ieri è toccato a Van Gaal: ora sono Santos, Southgate e Deschamps ad essere a rischio

Il Mondiale, come spesso accade, rappresenta il capolinea per molti allenatori e così è stato anche per Qatar 2022. L’ultimo in ordine temporale, come detto sopra, è stato Louis Van Gaal, ma anche i prossimi giorni possono riservare grandi sorprese.

La prima sfida di oggi è quella tra Marocco e Portogallo, che potrebbe costare il posto ad uno dei due CT. Mentre Regragui è stato tra le sorprese più positive di questo Mondiale, Fernando Santos si è preso la responsabilità di panchinare Cristiano Ronaldo nelle due sfide ad eliminazione diretta fin qui disputate: una decisione forte che, in caso di sconfitta, rischia di costare carissima al tecnico lusitano.

Molto intrigante, in ottica CT, potrebbe essere la sfida di questa sera tra Francia e Inghilterra. La corsa di Didier Deschamps, già campione del mondo in Russia, sembra essere arrivata al capolinea in ogni caso: per la panchina dei ‘Bleus’ resta molto forte la suggestione Zidane. Chi, invece, rischia di perdere il posto in caso di sconfitta è Gareth Southgate. Il CT britannico ha perso gli Europei casalinghi in finale contro l’Italia e l’eliminazione dal Mondiale rischia di costargli carissima. Contro la Croazia in semifinale, poi, a giocarsi moltissimo è anche Lionel Scaloni.