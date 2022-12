A giugno al Real: il Milan è già stato avvisato

Il Milan si trova a fare i conti con una notizia che arriva dalla Spagna: pochi dubbi sull’affare per il Real Madrid

Il Mondiale è entrato nel vivo, il mercato lo è sempre stato. Mancano tre settimane al via ufficiale della sessione invernale della campagna trasferimenti, ma già impazzano le voci.

Protagonista ovviamente anche il Mondiale che consegna nuovi nomi e meno nuovi alle big d’Europa. Quelle che stanno già iniziando le grandi manovre per accaparrarsi i migliori calciatori su piazza o per evitare di perderli. Lo sa bene il Milan che sta facendo i conti ormai da mesi con il complicato rinnovo di Leao. Dopo aver visto andare via a parametro zero Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, i rossoneri vogliono evitare che la storia si ripeta con il portoghese e hanno iniziato ormai da tempo la trattativa per il rinnovo. Nonostante la buona volontà di entrambe le parti, l’accordo non è ancora arrivato e ad un anno e mezzo dalla scadenza del vincolo, inevitabile pensare che in estate, senza un’intesa, possa esserci una separazione.

Da questo punto di vista il Milan si sta già muovendo, sondando il mercato per eventuali sostituti ed uno si sta mettendo in mostra proprio in Qatar: si tratta di Gakpo, appena eliminato con l’Olanda ad opera dell’Argentina. L’attaccante del Psv Eindhoven piaceva già prima ma ora la concorrenza è aumentata, come il prezzo e portarlo a Milano non sarà facile. Lo sarà ancora di meno perché il Real Madrid ha preso una decisione che riguarda proprio Leao e Gakpo.

Calciomercato Milan, Leao al Real: ecco quando

I destini dei due calciatori sono intrecciati e per entrambi c’è l’interesse anche del Real. Stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’ però, Florentino Perez non avrebbe nessuna intenzione di far partire l’assalto già a gennaio.

La volontà è non fare grandi colpi a gennaio, quando i prezzi -complice anche il mondiale – saranno più elevati. Questo però non significa che Leao e Gakpo usciranno dai radar dei ‘blancos’, tutt’altro. Stando a quanto riporta la stessa fonte, infatti, in estate uno dei due calciatori potrebbe sbarcare al ‘Bernabeu’: il Milan è messo in guardia.