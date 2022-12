Doppio assist Real: l’Inter ora è pronta a chiudere

Calciomercato Inter, l’intreccio con il Real Madrid e la risposta senza mezzi termini dei Blancos. Nuova svolta a sorpresa.

Quella che sta per aprire ufficialmente i battenti è una sessione di calciomercato invernale nella quale l’Inter spera di rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Tuttavia, i nerazzurri proveranno a portarsi avanti su diversi terreni. Un punto di non ritorno sarà inevitabilmente rappresentato dal futuro di Milan Skriniar. Legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2023, il centrale slovacco è considerato un vero e proprio punto di riferimento dello scacchiere di Inzaghi. La partita per il rinnovo, però, è ancora tutta da giocare. Staremo a vedere se nelle prossime settimane si materializzeranno i margini per trovare un punto d’unione: molto dipenderà da un eventuale assalto del Psg, che pare aver dirottato le proprie attenzioni su altri obiettivi.

Calciomercato Inter, il Real si defila per Thuram e Skriniar

Un altro fronte aperto in casa Inter è quello concernente Marcus Thuram. L’attaccante francese, che anche ai Mondiali in Qatar è riuscito a ritagliarsi un ruolo non marginale, fa gola a diversi club in giro per l’Europa. Seguito con interesse dal Bayern Monaco, alle prese con la difficile sostituzione di Lewandowski, il figlio d’arte era stato accostato con una certa insistenza anche al Real Madrid.

Secondo quanto riferito da Defensa Central, però, il profilo dell’attuale bomber del Borussia Mönchengladbach non rientrerebbe nella lista dei desideri dei Blancos. Le Merengues, inoltre, contrariamente a quanto ventilato da diversi organi di stampa spagnoli, non sarebbero intenzionati ad affondare il colpo neanche per Skriniar. Svanita ogni possibile irruzione del Real, dunque, l’Inter può tirare un duplice sospiro di sollievo. L’eventuale concorrenza del club di Madrid avrebbe rappresentato un problema di non poco conto per i nerazzurri, molto attenti sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite.

In quest’ottica i possibili acquisti dell’Inter potrebbero essere incentivati dalla possibile partenza di Dumfries, la cui valutazione si attesta sui 50 milioni di euro. Tessere di un mosaico che si vanno via via componendo e che potrebbero aprire nuove porte a stretto giro di posta.