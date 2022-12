Skriniar-Inter, dentro o fuori: c’è la data

Dentro o fuori: la firma con l’Inter entro Natale, deadline del club nerazzurro. Tutti gli aggiornamenti

“Lui è un ottimo professionista e calciatore, merita di essere capitano. Se la sua volontà è identica alla nostra si arriverà ad un’intesa. Noi vogliamo portare avanti la negoziazione per concludere il contratto”.

Così Beppe Marotta è tornato a parlare della questione Skriniar. Come noto, il difensore slovacco è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo con l’Inter. La dirigenza nerazzurra spinge per la firma: “Per quanto riguarda Skriniar, sono sicuro che lui sappia il significato di questo club. Lui ama i nostri colori, e quindi sono sicuro che troveremo un accordo per entrambe le parti. La situazione non mi preoccupa per nulla. Cercheremo di garantire che il club rimanga competitivo”. E ancora: “Può rappresentare il presente e il futuro della società, spero diventi il nostro punto di riferimento. È chiaro che le negoziazioni si fanno in due e le decisioni si prendono in due. Io sono ottimista di natura, spero si possa arrivare quanto prima al prolungamento, importante per noi e per tutti”. In casa Inter filtra ottimismo, e in estate, nel pieno delle voci di calciomercato, l’ex Samp si era espresso così: “Il mio futuro è all’Inter, ho un contratto e non è cambiato nulla. Le voci di mercato? Escono ogni sei mesi, ogni anno, ma non c’è niente di specifico: sono soddisfatto dell’Inter. Quando ci saranno novità lo saprete da me e da nessun altro, io non ho mai parlato e preferisco che rimanga così”.

Calciomercato Inter, deadline per Skriniar: le ultime

Adesso il club nerazzurro ha fretta di chiudere. L’Inter, infatti, non può più aspettare e la deadline per la firma potrebbe essere fissata entro Natale.

L’obiettivo di Marotta, non raggiunto, era quello di trovare l’intesa addirittura prima del Mondiale, adesso si proverà a fare l’accordo entro dicembre. I top club sono alla finestra e la scadenza del contratto fissata a giugno si avvicina. Si profilano dunque settimane decisive per il futuro di Milan Skriniar.