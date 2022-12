Nuovi contatti tra Inter e Chelsea: Lukaku può rimanere solo in un modo

Romelu Lukaku si è unito al resto del gruppo ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti. Un presente non positivo e un futuro da scrivere con i nerazzurri, e l’Inter sta già parlando con il Chelsea

Uno dei giocatori più criticati di questo Mondiale è tornato a casa, dove invece è uno dei più attesi. Romelu Lukaku ha fatto rientro dalle vacanze e si è unito ai suoi compagni di squadra per completare la preparazione atletica in vista della ripresa del campionato di Serie A e della difficile sfida che attende i nerazzurri, a San Siro, contro il Napoli capolista.

Il centravanti belga ha in testa un solo obiettivo: smaltire la delusione del mondiale e dare una svolta alla sua stagione in nerazzurro che, causa infortunio, è stata più ombre che luci con solo 256’ minuti giocati e due gol fatti fra Champions e campionato. Per recuperare in fretta la forma fisica non ha perso tempo lavorando anche in vacanza dove ha seguito una preparazione personalizzata con il connazionale Johan Gerets, suo uomo di fiducia, per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti.

Il rientro ad Appiano Gentile e il lavoro in gruppo assieme al resto della squadra è l’inizio di un’operazione ambiziosa. L’Inter non solo punta allo scudetto perché, nonostante gli 11 punti di distanza dal primo posto non si è ancora arresa, ma anche alla Supercoppa del 18 gennaio contro il Milan e agli ottavi di Champions con il Porto.

Lukaku tra presente e futuro: l’Inter deve capire che fare

Lukaku e l’Inter si sono (ri)voluti fortemente dopo l’annata deludente del belga al Chelsea. I Blues hanno permesso il ritorno di Big Rom con la formula del prestito, un prestito oneroso che all’Inter sta costando circa 19 milioni, potenzialmente 24. Al Chelsea, infatti, sono andati 8 milioni più massimo 5 di bonus. Al belga 11 milioni lordi grazie al decreto crescita, circa 8,5 netti. E a fine stagione se ne riparla. Che farà l’Inter? Nuovi contatti tra Chelsea e Inter hanno confermato che Lukaku non tornerà a Londra. Lo stesso giocatore non considera altre vie che non siano quelle di una permanenza a Milano.

Lo scenario di un nuovo prestito è il più percorribile, viste anche le difficoltà che il Chelsea troverebbe nel cercare di vendere il giocatore senza registrare una minusvalenza. L’Inter sta però cercando di rinegoziare il prezzo. L’obiettivo è quello di abbassare i costi del prestito annuale. Non è semplice, ma nemmeno impossibile. E molto dipenderà anche dalla stagione che ‘Big Rom’ disputerà da qui a giugno.

