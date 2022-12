Modric-Roma, l’annuncio in diretta sul Pallone d’Oro

Modric sogno della Roma: l’annuncio in diretta sull’indiscrezione degli ultimi giorni

Modric a parametro zero, è l’ultima suggestione circolata negli scorsi giorni in casa Roma. Mourinho starebbe sognando la firma del Pallone d’Oro croato al termine della stagione.

Su TV PLAY, a Calciomercato.it, ne ha parlato anche il difensore ex Genoa, oggi in Turchia al Karagumruk, Davide Biraschi: “Non mi esprimo più di tanto, penso semplicemente che in una squadra ci sia un mix di gente importante, con esperienza, insieme a dei giovani che possano imparare. Un Modric quindi credo possa fare bene. Io ho fatto la gavetta, ho imparato tanto da giocatori con grande esperienza”. Il giocatore ha poi commentato Olanda-Argentina e l’assist capolavoro di Messi per l’1-0 di Molina: “Tatticamente è sbagliata è vero, ma il passaggio che arriva è inconcepibile, io avrei fatto lo stesso movimento del difensore olandese. Un paio di giorni fa discutevamo del fatto che in una partita bisogna sempre essere attenti, qua bisognava essere attenti al 200%, il suo corpo era tutto orientato a sinistra, invece l’apertura la fa a destra e la gente non è pronta a queste cose qua, i giocatori sono abituati che se il corpo è orientato a sinistra la palla va a sinistra, la giocata così è indecifrabile”.

L’ex Genoa Biraschi a TV PLAY: “Caso Marchetti-Blessin, dico questo sul portiere”

Biraschi ha commentato anche il colpaccio della Croazia di Modric: “Il Mondiale è sempre una lotteria, chi poteva pensare che il Marocco avrebbe battuto la Spagna”.

“Tanti giocatori marocchini non convocati sono forti – ha proseguito – ho giocato con Taarabt che era fortissimo ed è stato escluso, fa capire che giocatori hanno a disposizione in questo momento, nelle lotterie poi può sempre succedere di tutto”. Infine, una battuta sul caso Marchetti-Blessin da parte dell’ex Genoa: “Io sono andato via quando è arrivato, lo stesso giorno, quindi non posso commentare quanto successo. Penso che ognuno possa esprimere i concetti che vuole, non giudico quello che ha detto e fatto. Al di là quindi di questo, dove ripeto non posso commentare perché non so i fatti, Marchetti è il numero uno”.