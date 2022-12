Ecco perché l’Argentina ha esultato in faccia agli olandesi

Sta facendo discutere l’esultanza dei giocatori dell’Argentina in faccia agli avversari: spiegata la reazione di Otamendi e compagni

È stato incandescente il quarto di finale di ieri sera tra Olanda e Argentina, vinto ai rigori da Messi e compagni al termine di una gara pazza.

Scintille in campo e soprattutto al termine dei calci di rigore, che hanno sancito il passaggio del turno di Messi e compagni. A far discutere è stata l’esultanza dei calciatori dell’Argentina, in faccia agli avversari. Una reazione spiegata nel post partita da Otamendi: “Ho festeggiato in faccia agli olandesi perché uno di loro ad ogni rigore veniva a provocare i nostri giocatori. C’era un fallo su Paredes prima della punizione dalla quale è nato il 2-2. Poi ai supplementari abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti, ma per fortuna abbiamo Martinez. Abbiamo vinto grazie a lui”. Così, invece, Messi: “Tanta gioia e sollievo, abbiamo faticato ma è normale ai quarti di finale. A un certo punto abbiamo dovuto soffrire, ma abbiamo superato l’ostacolo ed è impressionante. L’Argentina dimostra partita per partita che vuole essere protagonista, che capisce i momenti, che quando deve giocare, gioca… e quando deve correre, corre”. Nel mirino la direzione di gara dello spagnolo Mateu Lahoz: “Ho provato molta rabbia, non doveva finire così. Non voglio parlare dell’arbitro perché poi vieni sanzionato, non puoi dire quello che pensi perché ti sanzionano. La FIFA però non può mettere un arbitro non all’altezza del suo compito”.

Olanda-Argentina, spiegata l’esultanza in faccia agli olandesi dopo il rigore di Lautaro

A far esplodere le polemiche in casa Argentina è stata la punizione che ha portato al 2-2, concessa all’Olanda oltre il 100′. Da lì le scintille anche tra i calciatori in campo.

Come chiarito da Otamendi nel post-partita, dunque, l’esultanza polemica a fine rigori era rivolta ad un giocatore olandese in particolare, che “ad ogni rigore veniva a provocare e dire qualcosa ai nostri”. Il giocatore degli Oranje in questione sarebbe l’interista Denzel Dumfries, poi espulso dopo i rigori.