Trentalange replica alle accuse: “Non mi dimetto”

Alfredo Trentalange respinge le accuse e va al contrattacco: niente dimissioni e richiesta di essere ascoltato dalla Procura Figc

Respinge le accuse Alfredo Trentalange e chiede di essere ascoltato dalla Procura Federale.

Il presidente dell’AIA, al centro delle polemiche per il caso D’Onofrio, non ha intenzione di dimettersi, anzi parla di stupore e amarezza per quanto comunicato dalla Procura Federale.

In una dichiarazione riportata da ‘ansa.it’, Trentalange rispedisce al mittente le accuse: “Ho preso atto con stupore e amarezza del contenuto della comunicazione inerente la chiusura dell’istruttoria della Procura Federale relativamente al caso D’Onofrio – ha affermato – , anche se è bene precisare che non si tratta di un deferimento a mio carico”. Il presidente dell’Associazione Arbitri continua, spiegando di aver chiesto al Procuratore Chinè di “essere sentito con estrema sollecitudine” “non solo a mia tutela ma soprattutto nell’interesse di tutta l’Associazione italiana arbitri”. Infine, Trentalange chiarisce di non aver intenzione di dimettersi.

Trentalange non si dimette: ipotesi Rizzoli commissario

Le parole di Trentalange arrivano dopo la comunicazione di chiusura istruttoria della Procura Figc. Una comunicazione dove le accuse al presidente dell’Aia sono numerose e circostanziate.

La Federcalcio è intenzionata a prendere provvedimento come si evince anche dall’ordine del giorno del consiglio federale dove al punto quattro è inserita la “situazione Associazione Italiana Arbitri: provvedimenti conseguenti”.

L’ipotesi che sta prendendo piede è quella del commissariamento con Rizzoli candidato principale al ruolo di commissario pro tempore. La decisione ci sarà il prossimo 19 dicembre, data del consiglio federale. Trentalange però non molla: niente dimissioni e la richiesta di essere ascoltato con urgenza per difendersi e “nell’interesse di tutta l’Associazione italiana arbitri”.