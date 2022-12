Conte e Juve sorpassati: Mou mette la freccia

Stagione da comprimario per Memphis Depay, poco impiegato a Barcellona e nome sempre attivo in ottica calciomercato. Il suo accostamento alla Serie A è sempre vivo

L’Olanda giocherà la sua prossima partita ai Mondiali domani sera contro l’Argentina nei quarti di finale della competizione. Tra le fila degli oranje anche Memphis Depay che ha avuto non poche difficoltà in tutta la prima metà di stagione con la maglia del Barcellona, finendo ai margini del progetto e raccogliendo solamente tre apparizioni ed una manciata di minuti. Troppo poco per il class 1994 che è sempre al centro anche delle voci di calciomercato dopo essere stato accostato fortemente alla Juventus la scorsa estate. La Serie A però potrebbe essere nel destino di Depay che ha il contratto in scadenza 2023 e potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per molti.

Josè Mourinho e la sua Roma guardano con grande attenzione all’attaccante olandese anche in virtù dei tanti problemi offensivi riscontrati con Abraham e soci nella prima metà di annata.

Calciomercato Roma, il Barcellona vuole un indennizzo per Depay: giallorossi avanti

Per la Roma si è parlato della possibilità di prenderlo in prestito fino alla fine della stagione di fatto subentrando all’attuale contratto in essere col Barcellona anche se come anticipato da Calciomercato.it i blaugrana è riluttante a fare qualsiasi mossa senza ottenere qualche vantaggio dal punto di vista economico, vista anche la situazione finanziaria del club. Il Barça vorrebbe infatti ricavare qualcosina dall’addio di Depay con una richiesta minima sui 2 milioni di euro.

Esattamente come in estate, il Barcellona è aperto ad un addio dell’olandese ma evidentemente solo a determinate condizioni. Secondo quanto evidenziato da ’90min.com’ arrivano conferme sul desiderio dei blaugrana di incassare una cifra dalla sua cessione sottolineando inoltre come proprio la posizione della Roma sia al momento la più avanzata. Va anche ricordato che Manchester United, Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham sono tutte concorrenti dei giallorossi e sono tenute al corrente della situazione, mentre la Juve come soluzione italiana appare lontana.