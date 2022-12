Svolta tra Juve e Milan: ok all’intreccio a costo zero

I due club italiani continuano a lavorare senza sosta per completare l’operazione a costo zero

Mancano meno di dieci giorni alla fine dei Mondiali di Qatar 2022, con Argentina e Croazia già qualificata in semifinale dopo la prima giornata dei quarti a discapito di Olanda e Brasile.

Nella giornata di domani, invece, toccherà a Inghilterra-Francia e Marocco-Portogallo scendere in campo per decretare le ultime due semifinaliste del Mondiale. In Italia, invece, la Serie A tornerà di scena il prossimo 4 gennaio dopo la maxi sosta dedicata proprio alla coppa del mondo. Da qualche giorno, per questa ragione, tutte le formazioni hanno ripreso le rispettive attività in preparazione alla ripresa del campionato.

Gennaio, tra le altre cose, sarà anche il mese dell’apertura della finestra invernale del calciomercato. Sono infatti giorni frenetici per tanti club che stanno osservando con un occhio di riguardo i Mondiali di Qatar. Uno dei calciatori usciti di scena nel corso della fase a gironi con il suo deludente Belgio e al centro di un maxi intrigo internazionale, è l’esterno Thomas Meunier.

Calciomercato Milan e Juve, Meunier non aspetterà per sempre il Barcellona

Il calciatore, di proprietà del Borussia Dortmund, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Secondo quanto riportato in Spagna, Meunier vorrebbe chiudere quanto prima un accordo con il Barcellona, club nel quale spera di poter giocare un giorno.

A causa dei noti problemi economici del club blaugrana, però, difficilmente il colpo verrà anticipato ad un anno dalla scadenza del contratto. Un’ottima notizia per Juventus e Milan che, come riferito dal ‘Mundo Deportivo’, rientrano tra le destinazioni di gradimento da parte del ragazzo. I rossoneri, in particolare, si sarebbero inseriti di recente nei contatti tra il belga e il club blaugrana.

Secondo le ultime, Meunier vorrebbe comunque attendere un’altra stagione per portare il suo contratto a scadenza. Un’opportunità sia per Juventus che Milan di poter strappare a costo zero un terzino dal valore assoluto come Meunier. Oltre a quella del Barcellona, però, ci sarà da superare anche la concorrenza del Manchester United, altra società che ha già mosso passi importanti verso l’esterno del Borussia Dortmund.