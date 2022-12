Ritorno alla Juventus, Marotta ha già deciso

Il futuro di Marotta è in bilico con le insistenti voci su un ritorno alla Juventus: la presa di posizione dell’amministratore delegato dell’Inter

C’è fermento intorno alla Juventus. Il club bianconero sta affrontando una situazione molto delicata. In attesa delle decisioni della Procura di Torino e dei risvolti sportivi che potrebbe avere l’inchiesta, la società deve trovare le persone a cui affidare il nuovo corso.

Tra i principali candidati c’è un grande ex come Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter. Il dirigente è stato a lungo ai vertici della società piemontese prima dell’addio e del passaggio alla rivale nerazzurra. In questa situazione di difficoltà il club potrebbe affidarsi alla sua esperienza per ripartire, ma il ritorno non si preannuncia particolarmente semplice. C’è, infatti, un contratto con l’Inter in vigore fino al 2024 e poi c’è da fare i conti con la volontà del dirigente. A questo proposito si registra una indiscrezione che potrebbe dare un segnale definitivo sul possibile ritorno di Marotta a Torino. Fabrizio Biasin, ospite di Calciomercato.it su Tv Play, ha detto la sua sulla questione Marotta e sul possibile ritorno alla Juventus con addio all’Inter. Il giornalista rivela quali sono le intenzioni del dirigente in merito alle indiscrezioni che lo vedono protagonista.

Calciomercato Juventus, Biasin certo: “Marotta non vuole lasciare l’Inter”

Marotta – stando a quanto dichiarato da Biasin – ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare il club nerazzurro.

Presa di posizione che, fosse confermata, sarebbe netta e metterebbe la parola fine – almeno per il momento – a tutte le voci sulla Juventus e sulla sua presenza nel nuovo corso bianconero. Certo per la società piemontese sono questi giorni molto importanti e decisivi, nel quale la proprietà dovrà prendere decisioni fondamentali per il futuro. In attesa di capire quel che potranno essere le decisioni dei magistrati di Torino e della procura Federale. Decisioni che non potranno che avere riflessi anche sulle decisioni della Juventus sul nuovo corso.