La nuova strategia condanna l’Inter: vengono a prendersi Skriniar

Il futuro di Milan Skriniar resta in bilico, in attesa di ulteriori contatti con l’Inter. Intanto, c’è chi dall’estero continua ad andare in pressing sul difensore

L’Inter si prepara per la ripresa di gennaio dopo il Mondiale, tentando di mettere insieme tutte le energie e le qualità necessarie per tentare con forza la rimonta su Milan e Napoli.

Di mezzo, però, ci sarà anche il calciomercato e questo deve essere un fattore da considerare, visto che in tante potrebbero rinforzarsi o indebolirsi tra le pretendenti al titolo. Tra i nerazzurri, bisogna fare parecchia attenzione al destino di Milan Skriniar. Il centrale è un perno della squadra di Simone Inzaghi, un simbolo anche per tutto il gruppo, vista anche la fascia da capitano che porta sul braccio. Una leadership che si è conquistato sul campo, a furia di ottime prestazioni e di una solidità non così semplice da confermare nel tempo. Lui, a parte qualche svarione nel momento in cui ha dovuto abituarsi alla difesa a tre, non ha mai deluso. La scorsa estate, però, su di lui sono piombati diversi club, su tutti il PSG, attratti dalla scadenza del suo contratto a giugno 2023. L’accordo finale non è arrivato, soprattutto per la diversa valutazione del cartellino che ne facevano le due squadre. Zhang ha fatto saltare il banco negli ultimi giorni di agosto e si è tenuto il calciatore, con la speranza che si arrivi alla fumata bianca per il rinnovo di contratto. Ancora quel giorno non è arrivato, ma l’Inter continua a restare ottimista che le cose si concluderanno con un giusto compromesso per far contenti tutti. Intanto, però, le big internazionali non stanno a guardare.

Il Barcellona all’assalto di Skriniar: si studia il colpo gratis

Il Barcellona dovrà stare particolarmente attento alle spese da effettuare in sede di calciomercato nelle prossime sessioni. Non si potrà elargire senza incassare e, quindi, toccherà ingegnarsi per rinforzare la squadra.

Per questo, secondo il ‘Mundo Deportivo’, la strategia della dirigenza blaugrana potrebbe essere concludere soprattutto dei colpi a parametro zero, in modo da non aggravare i conti. Tra i nomi in lizza c’è proprio quello di Skriniar, se non riuscisse a chiudere il rinnovo con l’Inter. Insomma, i nerazzurri devono stare attenti: più tempo passa, più l’ex Sampdoria si allontana.