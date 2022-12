Il Psg saccheggia Milano: doppio colpo per Campos

Il club francese non ha smesso di seguire i calciatori di Milan e Inter. Il rischio che entrambi finiscano sotto la Torre Eiffel è ancora vivo

Il Psg resta un pericolo costante per il mercato di tutte le squadre italiane. Il club francese non ha mai badato a spese, acquistando chiunque volesse. Nell’ultima sessione, estiva, ha di fatto strappato Renato Sanches al Milan. Per il portoghese era davvero tutto fatto, ma dire di no ai soldi francesi e al corteggiamento di Luis Campos era praticamente impossibile.

L’ultimo calciomercato, però, è stato segnato anche dal no dell’Inter per Milan Skriniar. Il Psg ha messo sul piatto tanti soldi, sui 60-70 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno alzato il muro, rispedendo al mittente la proposta dei campioni della Ligue 1. Il blitz della Juve per Bremer ha poi spinto ancor di più l’Inter a fare la voce grossa, nonostante il contratto di Skriniar termini il prossimo 30 giugno. Beppe Marotta ha sempre manifestato ottimismo per la firma del difensore ma fino a questo momento la tanto sperata fumata bianca non è arrivata e il rischio di perderlo a zero è sempre più concreto.

In Francia, ‘Le10Sport’, conferma il Psg non ha ancora mollato l’idea di portare sotto la Torre Eiffel Skriniar. L’offerta da parte dei transalpini è certamente più alta rispetto a quella nerazzurra, che si aggira attorno ai 6/6,5 milioni di euro netti. Toccherà dunque al calciatore la scelta finale.

Psg scatenato, non solo Skriniar: altro scippo a Milano

Il Psg, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi a Milan Skriniar. La lista della spesa di Campos è davvero lunga. Sul taccuino ci sono nomi importanti come Cody Gakpo, Josko Gvardiol e Goncalo Ramos, che tanto bene stanno facendo al Mondiale. E’ evidente che l’acquisto di uno potrebbe escludere l’arrivo di un altro ma è noto che il Psg non ha mai badato a spese.

E’ vivo, infine, l’interesse da parte dei francesi anche per Rafael Leão. Il contratto del portoghese, con il Milan scade nel 2024. Jorge Mendes, che sta trattando il rinnovo ma che si sta guardando attorno, avrà certamente proposto il calciatore anche ai francesi, sapendo che Campos lo conosce molto bene.