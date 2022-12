“Non mi permetterei mai”: Barella manda un messaggio a Skriniar

Dal rinnovo di Skriniar al futuro in nerazzurra: Nicolò Barella non si nasconde e lancia un messaggio chiaro all’Inter

“Il nostro obiettivo resta lo stesso: provare a vincere lo scudetto”. Nicolò Barella lancia il suo messaggio al Napoli a meno di un mese dalla sfida che riaprirà la corsa al titolo.

Il centrocampista dell’Inter ha parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’ e ha affrontato diversi argomenti. Campionato a parte, Barella confessa di non aver ancora visto una partita dei Mondiali, troppo il dispiacere per non esserci. Non c’è più in Qatar neanche il Belgio di Romelu Lukaku, al centro delle polemiche per alcune occasioni sbagliate nella sfida decisiva contro la Croazia. Sul compagno di squadra Barella spiega: “L’Inter di Conte era nata attorno a Lukaku, l’anno scorso abbiamo costruito un qualcosa di altrettanto bello in cui lui non c’era: ora tocca a Romelu inserirsi nel nostro nuovo modo di giocare. Sappiamo quanto sia forte e quanta voglia abbia, soprattutto quando è criticato: non sono preoccupato”.

Da un compagno ad un altro con il rinnovo di Skriniar che non si è ancora sbloccato. Barella non si sbilancia: “Non mi sono mai permesso e mai lo farò di dare consigli. Ognuno fa le sue scelte: a fine carriera, si vedrà se sono state giuste o sbagliate. Ovviamente, spero che rimanga: oltre ad essere incredibilmente forte, è un fratello”.

Inter, Barella giura fedeltà: “Nel 2026 ancora in nerazzurro”

Ma c’è spazio anche per il suo di futuro e da questo punto di vista le parole di Barella sono decisamente più nette. Così alla domanda se al prossimo Mondiale si vede ancora con la maglia dell’Inter, la risposta non lascia repliche: “Prima dobbiamo qualificarci, però sì: nel 2026 mi vedo in campo ancora da interista”.