Addio Suning, cessione Inter con annuncio: “Data fissata”

Nuovo avviso sul possibile cambio di proprietà del club nerazzurro nei prossimi mesi dopo le voci degli ultimi tempi

Nuove rivelazioni sul futuro di Suning al timone dell’Inter. La proprietà asiatica, alla guida del club nerazzurro dall’estate del 2016, continua ad ritrovarsi nell’occhio del ciclone per via dei noti problemi economici che la tormentano da circa un biennio.

Oltre ai danni sul profilo finanziario causati dal Covid, anche le numerose restrizioni del governo cinese hanno costretto ormai da qualche tempo la famiglia Zhang a riconsiderare i propri investimenti sul mondo nerazzurro. L’autogesione delle ultime sessioni di mercato, ad esempio, non è per niente piaciuta ai tifosi interisti. Dall’addio di Antonio Conte in panchina, passando per i sacrifici di Lukaku e Hakimi, il malcontento è comprensibilmente cresciuto.

Nonostante ciò, il presidente Steven Zhang ha sempre ribadito il suo impegno e quello dell’intero gruppo per favorire la crescita dell’Inter stagione dopo stagione all’insegna della sostenibilità. Una forte volontà, quella più volte espressa dal numero uno del club nerazzurro, che non ha sempre trovato dimostrazione in quelle che sono state le ultime strategie adottate dal club. Sebbene da qualche settimana si siano placate le voci su un imminente cambio di proprietà, nel pomeriggio è stato diffuso un annuncio che ha creato parecchio clamore.

Inter, Momblano annuncia il cambio di proprietà: “Si farà ad aprile”

Intervenuto sul canale twitch di ‘juventibus’, Luca Momblano ha fatto circolare un’indiscrezione che – se confermata – potrebbe segnare un cambiamento epocale per il futuro dell’Inter. Il giornalista di fede juventina, difatti, ha annunciato che il club nerazzurro passerà nel giro di pochi mesi nelle mani di una nuova proprietà, segnando la fine dell’era Suning.

Questa la notizia riportata dal giornalista questo nella diretta di oggi: “Mi è stato detto che l’Inter ad aprile cambia proprietà”. Una voce che riprende i ‘rumors’ secondo i quali Suning negli ultimi mesi avrebbe incaricato alcuni istituti di credito di andare alla ricerca di possibili compratori. Con molta probabilità, al netto delle indiscrezioni su Pif e Aramco circolate la scorsa estate, potrebbe essere verosimilmente un gruppo statunitense ad irrompere da un momento all’altro nel mondo nerazzurro accogliendo la richiesta da oltre un miliardo di euro fissata da Zhang per la cessione dell’Inter.