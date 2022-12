Telenovela (in)finita Leao: il dietrofront fa saltare il banco

Calciomercato Milan, il futuro di Rafa Leao continua a tenere alta l’attenzione mediatica: la decisione è senza appello.

Il grosso delle mosse di mercato del Milan non potranno non passare dalla situazione relativa al futuro di Rafa Leao. Legato ai rossoneri da un contratto in scadenza nel 2024, il futuro dell’esterno offensivo lusitano tiene con il fiato sospeso i supporters del “Diavolo”.

Sebbene non sia partito titolare in occasione della sfida con la Svizzera, il gioiello rossonero è riuscito ad incidere anche a gara in corso. Il goal che ha fatto assumere all’ottavo di finale con gli elvetici proporzioni tennistiche è un saggio delle qualità della funambolica ala offensiva di Pioli. La sensazione, però, è che con il passare delle settimane il Milan abbia sempre meno il coltello dalla parte del manico sul fronte rinnovo.

I goal di Leao non solo testimoniano la crescita tecnica e psicofisica del classe ’99 nativo di Almada, ma ne aumentano vertiginosamente anche la valutazione. In un boomerang potenzialmente esplosivo, le richieste in termini di ingaggio di Leao potrebbero far saltare improvvisamente il banco.

Calciomercato Milan, Leao rifiutato dal Real: lo scenario

La lista delle pretendenti al gioiello rossonero comprende la maggior parte dei top club in giro per l’Europa. Oltre a diversi club della Premier, Leao era stato accostato con una certa insistenza anche al Real Madrid. I Blancos sono infatti alla ricerca di un colpo da novanta con il quale rivitalizzare il proprio reparto offensivo, e si sono messi sulle tracce dei talenti più fulgidi del panorama calcistico internazionale. Non a caso, il profilo che ruota con maggior convinzione in orbita madrilena è quello di Bellingham.

Secondo quanto riferito da Marca, però, nella lista dei desideri delle Merengues in realtà non figurerebbe Leao. Offerto in diverse circostanze alla compagine spagnola dall’agente del portoghese, gli uomini mercato del Real avrebbero sempre declinato la proposta. Sotto questo punto di vista, il Milan può dunque tirare un sospiro di sollievo. Sebbene non possano essere esclusi nuovi colpi di scena, almeno per il momento il Real non rappresenta una minaccia per i rossoneri sul fronte Leao. La partita di Maldini, però, resta ancora tutta da giocare.