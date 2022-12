“Gioca con le infiltrazioni”: dal Qatar l’allarme per Inzaghi

Dal Qatar un nuovo allarme per Simone Inzaghi, in vista della ripresa del campionato. L’annuncio sul big dell’Inter

È ripresa la preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi ad un mese dalla ripartenza del campionato di Serie A e da Inter-Napoli.

I nerazzurri sono già scesi in campo per la prima amichevole invernale. Simone Inzaghi ha anche fatto il punto sulle condizioni dei giocatori nerazzurri: “Dall’amichevole mi porto dietro buone risposte da parte di tutti, anche dai ragazzi della Primavera. Al momento abbiamo diversi giocatori fuori come Darmian, D’Ambrosio e Correa, che sono alla Pinetina e che sono sicuro saranno presto con noi. Poi ho parlato con tutti i ragazzi impegnati ai Mondiali. Ne abbiamo quattro che sono arrivati ai quarti, mentre Lukaku e Onana sono usciti, torneranno tra venerdì e sabato e si aggregheranno al gruppo. Fisicamente stanno tutti bene, li aspettiamo. Questa sosta è anomala un po’ per tutti, è una novità per tutti gli allenatori. I ragazzi stanno lavorando bene, speriamo che gli infortunati possano tornare nella maniera migliore possibile. Dovremo lavorare sicuramente sui dettagli e sulla concentrazione”. Rimangono in Qatar solo Brozovic, de Vrij, Dumfries e Lautaro Martinez. E l’ultimo allarme scatta proprio dal Mondiale.

Inter, allarme Lautaro Martinez: “Gioca con le infiltrazioni”

A ‘Radio La Red’, l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha annunciato sulle condizioni del ‘Toro’: “È arrivato con un forte dolore alla caviglia destra e ha fatto le infiltrazioni per poter giocare. Finora mi ha detto che non voleva se ne parlasse, ma adesso si sente bene. Sta lavorando sodo per far sparire quel dolore e, non appena accadrà, volerà in campo, perché è un goleador mondiale”.

“I gol che gli hanno annullato contro l’Arabia Saudita sono stati momenti duri per lui – ha proseguito il procuratore -, anche se mentalmente è molto forte. Julian Alvarez? È una situazione da cui trovano entrambi giovamento. Contrariamente a quanto si possa credere la competizione per essere preferiti al compagno fa bene, sia a Julian sia a Lautaro”. L’Inter monitora le sue condizioni con grande attenzione.