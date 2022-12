Calciomercato Juventus, allarme Vlahovic: cessione choc a gennaio

Altro fronte di preoccupazione per la Juventus quello sul mercato: sirene per Dusan Vlahovic, due big lo mettono nel mirino

E’ una Juventus che ritorna al lavoro, sul campo, agli ordini di Allegri, in una atmosfera particolare. Gli eventi degli ultimi giorni, dalle dimissioni del CDA con la fine dell’era Andrea Agnelli agli sviluppi dell’inchiesta Prisma da parte della Procura di Torino, con le richieste di rinvio a giudizio, le prime mosse della giustizia sportiva e la diffusione delle intercettazioni a gettare diverse ombre sui bianconeri e su tutto il calcio italiano, hanno lasciato il segno, in maniera inevitabile.

Il tecnico livornese e la squadra hanno ripreso gli allenamenti. Per ora, a ranghi ridotti, con diversi giocatori ancora impegnati al Mondiale e altri che hanno già concluso il torneo ma si aggregheranno al gruppo, alla Continassa, dopo qualche giorno di riposo necessario. Tra questi anche Dusan Vlahovic, che in Qatar non è riuscito a fare la differenza, pur lottando, a dispetto di una condizione fisica non brillantissima. Il numero 9 bianconero aveva trovato il gol che poteva cambiare il Mondiale della Serbia, quello del 2-1 contro la Svizzera, purtroppo per lui inutile a fronte della rimonta elvetica che ha estromesso i balcanici dal torneo. Interpellato su cosa ne pensasse di quanto stava accadendo intanto a Torino, ha eluso la domanda con diplomazia, rimandando tutto al suo ritorno in Italia. Ma intanto, la Juventus deve preoccuparsi, sul fronte del mercato, anche del futuro del serbo, che torna al centro di vari rumours.

Juventus, la Premier League torna a bussare per Vlahovic: corsa a due

Proprio tra le pieghe di un evento accaduto in Qatar, potrebbe esserci un problema per i bianconeri. L’infortunio di Gabriel Jesus, che dovrà operarsi al ginocchio, obbliga l’Arsenal a cercare una punta a gennaio: uno dei nomi in ballo è quello del romanista Abraham, ma secondo il ‘Sun’ potrebbe esserci un ritorno di fiamma proprio per Vlahovic, già seguito lo scorso inverno prima che la Juventus spazzasse via la concorrenza acquistandolo dalla Fiorentina. E sul serbo occhio anche all’interessamento di lunga data del Chelsea, che viene rilanciato. Ma Vlahovic, tra le due, potrebbe preferire proprio i ‘Gunners’, che sono in lotta per vincere il titolo in Premier League.