Operazione al ginocchio e tre mesi di stop: la Serie A trema

Un importante calciatore di un top club in forza in Premier League sarà costretto ad operarsi e rimanere ai box a lungo: stop di tre mesi

Prosegue il percorso del Brasile al Mondiale in Qatar. La squadra guidata dal CT Tite ha raggiunto i quarti di finale della prestigiosa competizione, grazie al netto successo ai danni della Corea del Sud. Un poker sontuoso della Nazionale verdeoro, che ora dovrà vedersela faccia a faccia con la Croazia di Luka Modric.

La ‘Seleçao’ vanta senza dubbio una delle rose più forti della Coppa del Mondo, la migliore probabilmente insieme alla Francia. Il gruppo, però, deve fare i conti con le problematiche legate agli infortuni. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, durante la sfida col Camerun – andata in scena nel corso della fase a gironi – si sono fermati sia Gabriel Jesus e Alex Telles, calciatori che rappresentavano due pedine di rilievo nello scacchiere di Tite. Il giorno seguente la gara, l’attaccante e il terzino si sotto sottoposti agli esami medici di rito, che hanno riscontrato in entrambi i casi un serio infortunio al ginocchio. L’ex Manchester City, ora in forza all’Arsenal, sarà costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico e, stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’, è previsto un lungo stop di tre mesi.

Calciomercato, Gabriel Jesus fuori tre mesi: mirino dell’Arsenal in Serie A

Tegola pesantissima, dunque, per i ‘Gunners’, che potrebbero riavere a disposizione il classe ’97 non prima di marzo. La compagine londinese è, attualmente, prima nella classifica della Premier League e l’assenza in questione, inevitabilmente, comprometterà la stagione. Motivo per cui l’Arsenal potrebbe decidere di tornare sul calciomercato durante la finestra invernale che aprirà i battenti a gennaio.

E non è da escludere che la società inglese bussi alla porta di qualche big di Serie A per riempire il vuoto che lascia Gabriel Jesus. Ad esempio, un profilo che piace da tempo è Tammy Abraham, attaccante di proprietà della Roma di José Mourinho. Altamente al di sotto delle aspettative la prima parte di annata dell’ex Chelsea: diverse prestazioni deludenti, che gli sono costate la partecipazione al Mondiale. La sua permanenza nella Capitale, infatti, non è più così sicura, col centravanti che non disdegnerebbe un ritorno in patria. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.