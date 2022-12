Choc Brasile, doppio infortunio al ginocchio: operazione immediata

Il Brasile è pronto ad affrontare gli ottavi di finale del Mondiale, ma con diversi infortuni all’attivo. Due calciatori hanno già finito la loro avventura in Qatar

Il Brasile ha iniziato il Mondiale come una delle favorite assolute del torneo e senza deludere le aspettative. Oltre al ko di ieri contro il Camerun, sono arrivate altre due vittorie convincenti nelle prime due partite. Quanto bastava per passare agli ottavi di finale.

Un percorso che, anche grazie alla solidità della difesa di Tite, potrebbe garantire grosse soddisfazioni ai verdeoro che, però, continuano a essere dilaniati dagli infortuni. I sudamericani hanno perso prima Neymar e Danilo, sperando di recuperarli per le prossime partite. Poi si è fermato Alex Sandro e ora è giunta notizia di due infortuni ben più gravi e che chiudono senza appello il Mondiale di due calciatori importanti nelle rotazioni di Tite.

Gabriel Jesus e Alex Telles lasciano il Mondiale: ginocchio ko

Il giorno dopo la sfida contro il Camerun, Gabriel Jesus e Alex Telles hanno effettuato degli esami. Purtroppo non sono arrivate buone notizie, dato che i due calciatori hanno accusato due problemi al ginocchio destro. Per il bomber dell’Arsenal, però, lo stop dovrebbe durare solo un mese. Invece per il terzino, secondo ‘Globo’, l’infortunio sarebbe ben più grave: l’ex Inter dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Per lui, quindi, i tempi saranno decisamente più lunghi. Due tegole che non ci volevano per Tite a questo punto del Mondiale, soprattutto se sommati agli altri forfait dall’inizio della competizione.