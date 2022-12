Calciomercato Inter, assalto a Brozovic: cifra da capogiro

Le ultime voci di calciomercato parlano di un duplice interessamento dalla Premier League per Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter

Tra le Nazionali passate ai quarti di finale del Mondiale abbiamo anche la Croazia. Il gruppo guidato dal CT Zlatko Dalic è riuscito ad aggiudicarsi il pass per il turno successivo, superando l’ostacolo Giappone ai calci di rigore. Prestazione non soddisfacente (per usare un eufemismo) nel complesso quella di Modric e compagni, ma ciò che conta di più ovviamente è andare avanti il più possibile nella prestigiosa competizione.

Ciò che accade alla Croazia, indirettamente, interessa pure l’Inter targata Simone Inzaghi, data la presenza in Qatar del centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic. L’ex Dinamo Zagabria è uno dei punti fermi nello scacchiere di mister Dalic, stessa cosa per quanto concerna la ‘Beneamata’. In questa prima parte di stagione il classe ’92 ha sofferto nuovamente di problemi fisici, che la hanno costretto a saltare qualche gara. Il suo apporto sarà fondamentale da gennaio in poi, a maggior ragione tenendo conto che i lombardi devono recuperare parecchio terreno in campionato.

Le cinque sconfitte accumulate nei big match (ultimo in ordine cronologico il sentitissimo Derby d’Italia contro la Juventus) pesano abbastanza, considerando l’ampio vantaggio del Napoli capolista (attualmente a +11 punti). Oltre alle questioni legate al campo, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta non perde di vista le tematiche riguardanti il calciomercato. Una di queste pare abbia a che vedere proprio con Brozovic, il quale vanta un doppio e concreto interessamento proveniente dalla Premier League.

Calciomercato Inter, pericoli Tottenham e Liverpool per Brozovic

Stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.com’, infatti, il Tottenham vorrebbe assicurarsi le prestazioni del regista croato, il cui contratto è in scadenza giugno 2026. Antonio Conte lo ha già allenato durante l’esperienza biennale sulla panchina milanese e ora desidererebbe riaverlo al suo fianco. E c’è dell’altro: sempre secondo la fonte citata, non va esclusa la candidatura del Liverpool di Jurgen Klopp. I due club inglesi potrebbero decidere di tuffarsi all’assalto del 30enne nei mesi a venire. La valutazione si attesta sopra i 40 milioni di euro, cifra importante ma non certamente impossibile per gli Spurs e i Reds. L’Inter è avvisata.