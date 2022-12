Hanno già trovato il sostituto: via libera per l’Inter

L’Inter può avere la strada spianata in vista del colpo estivo: hanno già individuato il sostituto ora c’è il via libera

Mondiali, occasione di rilancio e di riflessioni. C’è chi ha trovato nuove motivazioni per tornare a mostrare il suo talento, chi – invece- ha perso la bussola ed è finito in un vortice da cui sarà complicato uscirne.

E’ il caso, ad esempio, di Ronaldo che anche in Qatar ha dimostrato tutte le difficoltà palesate già nella prima parte di stagione al Manchester United. Una esperienza ormai chiusa, in attesa di capire quel che succederà per il suo futuro. Ronaldo ma non solo perché Qatar 2022 ha mostrato quanto la pressione mondiale possa essere pesante anche a Onana. Il portiere dell’Inter è stato escluso dalla propria Nazionale, ora tornata a casa, per motivi disciplinari.

I dissidi con l’allenatore del Camerun hanno aperto uno squarcio insospettabile finora per la società nerazzurra che, infatti, si sta già guardando intorno alla ricerca di un sostituto. E una buona notizia da questo fronte può arrivare dalla Germania.

Calciomercato Inter, c’è il sostituto: si può chiudere l’affare

E’ qui che ‘Sky Deutschland’ ha parlato del futuro di Sommer, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e finito nel mirino proprio dell’Inter. Il portiere svizzero, che piace anche al Manchester United, è tra i candidati per la porta nerazzurra nel caso dovesse andare via Onana.

Da questo punto di vista, si registra – stando all’emittente tedesca – un ritorno di fiamma del Borussia per Yvon Mvogo, estremo difensore del Lorient e della Nazionale svizzera (assente ai mondiali per infortunio). Il 28enne, sbarcato in Ligue 1 quest’estate dopo la fine del contratto con il Lipsia, è ancora nel mirino del direttore sportivo Roland Virkus che sarebbe tornato a chiedere informazioni su di lui in vista della prossima estate. Un interesse che spianerebbe la strada all’addio di Sommer con l’Inter pronta ad approfittarne, ma anche la concorrenza del Manchester United da battere. Occhi puntati sulla porta quindi con possibili novità in orbita nerazzurra.