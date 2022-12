Addio Inter, è saltato tutto: vola dall’ex compagno

I nerazzurri rischiano seriamente di perdere il calciatore: il Psg resta alla fine per il super colpo a zero

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata a sudare in vista della prima partita ufficiale del 2023, contro il Napoli. Un match, praticamente, da dentro fuori per Calhanoglu e compagni. Una sconfitta, a San Siro, il prossimo 4 gennaio, significherebbe mettere definitivamente la parola fine sul sogno scudetto.

Lunedì i nerazzurri hanno giocato la loro prima partita amichevole, oggi sarà la volta del Salisburgo. Anche Betis, Reggina e Sassuolo per chiudere il 2022. Un calendario ricco di sfide, a cui non prenderanno parte i nazionali impegnati al Mondiale. Ci sarà, invece, Milan Skriniar. Il 27enne slovacco ha vissuto una prima parte di stagione complicata e sta ricaricando le pile per tornare il giocatore decisivo ammirato nelle scorse stagioni. E’ evidente che le voci di calciomercato lo hanno condizionato parecchio.

In estate è stato davvero vicinissimo a lasciare il nerazzurro. L’idea era quella di cederlo, di fronte ad una super offerta (superiore ai 70 milioni di euro), al Psg e sostituirlo con Bremer. Come è noto, però, il blitz della Juventus, che nel frattempo aveva venduto de Ligt, ha cambiato tutto. I nerazzurri hanno così alzato il muro, rispedendo al mittente ogni tipo di offerta, con la convinzione di riuscire a prolungare il contratto di Milan Skriniar. Una convinzione manifestata pubblicamente anche da Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, futuro Skriniar: il punto

Oggi, però, a poco meno di sette mesi dalla scadenza, la firma tanto attesa non è arrivata. Il rischio di perdere uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi si fa sempre più concreto. ‘La Repubblica’ sottolinea come la trattativa per il rinnovo si sia complicata: il Psg, d’altronde, non è mai sparito. I francesi non hanno ancora acquistato un difensore e Skriniar, inevitabilmente, resta nei radar. Rappresenta un’occasione troppo ghiotta da non cogliere. I campioni della Ligue 1 hanno la possibilità di mettere sul piatto un’offerta decisamente più ricca rispetto all’Inter. I nerazzurri sono pronti a spingersi oltre i 6,5 milioni netti a stagione, meno rispetto al Psg, che può tranquillamente sfiorare i 9 milioni. La decisione finale, chiaramente, spetterà a Skriniar, che potrebbe raggiungere il suo ex compagno Hakimi, ma in casa Inter si spera che la scelta vada oltre i soldi.