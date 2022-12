L’incontro convince Kessie: la decisione è già arrivata

Per Franck Kessie c’è stato un importante incontro in questa settimana: la decisione stravolge tutti i piani

Il ribaltone è servito: per Franck Kessie arriva l’incontro che cambia tutti i piani. Il centrocampista ivoriano, arrivano al Barcellona gratis dopo la fine del suo contratto con il Milan, è da settimane al centro delle voci di mercato.

Il motivo è da ricercare nei pochi minuti avuti a disposizione nella prima parte di stagione del Barcellona: appena 485 minuti in campo, quinto giocatore meno utilizzato nella rosa di Xavi. Un approccio non certo in linea con le aspettative di inizio stagione che ha fatto sì che l’ex rossoneri diventasse un possibile partente. Così l’Inter ha messo gli occhi su di lui, la Juventus è tornata a pensarci e anche il Napoli avrebbe iniziato a ragionarci su.

Interessi con motivazioni e approcci diversi, ma con un denominatore comune: la necessità di arrivare al calciatore in prestito e ragionare sull’ingaggio, fuori budget per le italiane. Ma tutto potrebbe essere stravolto dall’incontro che si è tenuto questa settimana e che ha deciso il futuro di Kessie.

Calciomercato Inter, deciso il futuro di Kessie

Dopo il vertice tra il procuratore del centrocampista e i dirigenti del Barcellona, in settimana è andato in scena un altro incontro, rivelato da ‘as.com’. Si tratta del faccia a faccia tra lo stesso Kessie e il tecnico blaugrana Xavi. Un vertice durante il quale l’allenatore avrebbe ribadito la sua fiducia all’ivoriano, garantendo sul suo futuro e sul suo impiego in campo nella seconda parte di stagione.

Xavi avrebbe spiegato a Kessie che l’ambientamento al Barça non è mai dei più semplici, ma anche di voler puntare su di lui alla ripresa del campionato. Un vertice che avrebbe convinto Kessie a restare al Camp Nou almeno fino al termine della stagione. L’allenatore ha promesso che nella seconda metà di anno potrà aumentare il suo minutaggio in campo e questo ha cambiato i piani del 27enne, ora convinto a giocarsi le sue carte al Barcellona. Niente ritorno in Italia quindi, la Serie A può attendere.