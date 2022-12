Inzaghi dice tutto: scudetto, mercato, Onana e Lukaku

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato a tutto tondo di Onana e Lukaku ma anche dello scontro col Napoli e del mercato in entrata

L’Inter si trova in questo momento a Malta, in un insolito ritiro invernale, dove ieri ha sconfitto per 6-1 in amichevole lo Gzira United. Una partita che ha dato buone impressioni a Simone Inzaghi e che ha visto i gol di Bellanova, Asllani, Calhanoglu, Gosens, Dimarco e Mkhitaryan. Il tecnico nerazzurro ha avuto anche occasione di provare qualche giovane come Carboni, partito titolare, Iliev, Fontanarosa e altri ancora.

L’allenatore piacentino osserva e aspetta i giocatori impegnati al Mondiale come Dumfries, de Vrij, Brozovic e Lautaro Martinez, tutti qualificati ai quarti di finale. E intanto attende quelli eliminati, da Onana a Lukaku. Pochi minuti fa, lo stesso Inzaghi ha preso la parola in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Salisburgo, avversario della Roma a febbraio in Europa League. “La gara di ieri è stata impegnativa e abbiamo fatto quello che dovevamo. Adesso dobbiamo lavorare per arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile”, ha detto il mister nerazzurro. Anche perché l’avversario della ripresa del campionato si chiama Napoli. E un ko complicherebbe parecchio, forse definitivamente, la corsa scudetto.

Inter, Inzaghi: “Lukaku e Onana, vi spiego come è andata. E sul mercato…”

Inzaghi ha poi risposto su Lukaku e le sue condizioni dopo l’eliminazione cocente dal Qatar, con l’attaccante protagonista negativo: “Ho parlato con tutti i ragazzi impegnati ai Mondiali. Lukaku e Onana sono usciti, arriveranno tra venerdì e sabato e si aggregheranno al gruppo. Fisicamente stanno tutti bene, li aspettiamo. Onana? C’è stata un’incomprensione che ha pagato lui, ma l’ho sentito ed è tranquillo. Io posso parlare di ciò che è successo all’Inter: è un ragazzo positivo, quando doveva stare in panchina è rimasto in panchina, quando doveva giocare ha giocato. Lukaku chiaramente era deluso, è un Mondiale e tiene tanto alla sua nazionale. Ha giocato 45 minuti, ha avuto tre occasioni che in tutta la partita il Belgio non aveva avuto”.

In vista della ripresa della Serie A, senza dubbio i nerazzurri devono correggere diversi aspetti negativi come la difesa: “Dobbiamo lavorare sicuramente sui dettagli e sulla concentrazione”. Il discorso non può che vertere anche sul mercato: “Se ci saranno acquisti? Ho la fortuna di avere una società alle spalle che è sempre attenta a ciò che succede sul mercato. Quello che conta è cercare di lavorare nel migliore dei modi per arrivare al quattro gennaio”. E il distacco dal Napoli, in questo momento, è ampio: “Lo scudetto è un augurio e una speranza. Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine, c’è spazio per tutti. In 15 partite abbiamo fatto 10 vittorie che però non bastano. Dobbiamo farci trovare pronti: con queste medie 30 punti non sono sufficienti”.