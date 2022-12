Tempesta Premier, Inter e Juve impietrite per il doppio addio

L’interessamento del Newcastle potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola per la Juventus e per tanti club italiani.

Il momento in casa Juventus non è dei migliori. Le ben note vicissitudini extra-campo potrebbero avere delle ripercussioni importanti anche in sede di calciomercato, con Cherubini costretto a fare di necessità virtù per puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri.

L’acquisto di un esterno destro in grado di dar man forte a Juan Cuadrado va di pari passo con la ricerca di un difensore centrale che possa aumentare il numero di soluzioni per la retroguardia bianconera. In quest’ottica sono diversi i profili accostati con insistenza alla Vecchia Signora, nei cui dossier è finito da tempo anche N’Dicka. Il centrale francese, il cui contratto con l’Eintracht scade nel prossimo giugno, ha calamitato le attenzioni di diversi addetti ai lavori, pronti a darsi battaglia per mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale.

Non è un caso che le prestazioni solide e concrete del gioiello transalpino abbiano calamitato le attenzioni di molti club. Oltre alla Juve, infatti, anche l’Inter e Roma hanno effettuato diversi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. I nerazzurri cercano un erede di de Vrij all’altezza, e nelle ultime ore avrebbero messo gli occhi anche su Smalling: a quel punto, i giallorossi sarebbero costretti ad intervenire in difesa, e il profilo di N’Dicka stuzzica e non poco Tiago Pinto.

Calciomercato Juve ed Inter, il Newcastle ritorna su N’Dicka

Il classe ’99 ha diversi estimatori anche in Liga, dove il Barça è da tempo sulle sue tracce. Senza poi dimenticare il Psg, che potrebbe pensare al transalpino nel caso in cui non riuscisse a mettere le mani su Skriniar. Tuttavia, dall’Inghilterra trapela un’indiscrezione che – se confermata – potrebbe far nuovamente saltare il banco.

Come riferito da Shieldsgazette.com, infatti, il Newcastle sarebbe ritornato alla carica per N’Dicka, la cui crescita aveva già fatto drizzate le antenne dei Magpies, che potrebbero ora accelerare la chiusura dell’affare. Un eventuale blitz a stretto giro di posta metterebbe fuori gioco anche Tottenham e West Ham, che nelle scorse settimane avevano lanciato segnali di apprezzamento.