Conte spiazza Juve e Milan: 40 milioni per la firma

L’allenatore leccese è pronto a guastare i piani delle due società sul mercato in vista del prossimo giugno

Nella sfida a distanza tra Juventus e Milan sul mercato, da qualche giorno si è inserito con una certa prepotenza un terzo attore inatteso. Si tratta di Antonio Conte, alla ricerca di possibili colpi per il Tottenham nonostante il suo contratto con gli ‘Spurs’ vada in scadenza al termine dell’attuale stagione.

Nello specifico, il tecnico leccese vorrebbe rovinare i piani dei due club italiani nella corsa ad uno dei grandi talenti dell’ultimo Mondiale. Il profilo in questione è quello di Mohammed Kudus, il veloce esterno di proprietà dell’Ajax che con la maglia del Ghana in Qatar ha messo a segno due gol in tre presenze. Nonostante l’eliminazione della formazione africana nella fase a gironi, il suo rendimento è stato tra i più sorprendenti di quest’ultima edizione.

Kudus, già vicino al Milan nell’estate del 2020 prima del trasferimento dal Nordsjaelland all’Ajax, in Italia è particolarmente apprezzato anche dalla Juventus. Acquistato dai ‘Lancieri’ per 9 milioni di euro, ad oggi l’attaccante ha già raddoppiato il suo valore. L’esperienza più che positiva in Qatar, però, potrebbe far schizzare la valutazione del suo cartellino sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve e Milan, Conte piomba su Kudus: blitz in Qatar

Dopo aver già raccontato nei giorni scorsi del forte interesse del Barcellona per Kudus in vista della prossima estate, dall’Inghilterra sarebbe spuntata nelle ultime ore una nuova pretendente. Si tratta proprio del Tottenham di Antonio Conte, sulle tracce del calciatore da qualche settimana. Gli ‘Spurs’ avrebbero anche inviato degli osservatori per seguire da vicino il Mondiale del classe 2000 con la maglia del Ghana.

Alla luce del contratto di Antonio Conte in scadenza al termine della stagione, lo stesso Tottenham potrebbe accelerare le pratiche per l’acquisto di Kudus per convincere il tecnico a siglare quanto prima un nuovo accordo. L’attaccante, secondo quanto scritto dal ‘The Sun’, preferirebbe il campionato inglese sia a quello italiano che a quello spagnolo.

L’unico ostacolo per gli ‘Spurs’ potrebbe essere rappresentato da un’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League, condizione minima fissata dal talento dell’Ajax per il prossimo trasferimento.