Il Barcellona rompe gli indugi: piani stravolti per Juventus e Milan

Il Barcellona rompe gli indugi e arriva l’annuncio che cambia tutti i piani di Juventus e Milan: cosa sta succedendo

Il Barcellona rompe gli indugi e per Milan e Juventus non sono buone notizie. Il Mondiale è in corso di svolgimento e si sta confermando vetrina interessante per i club alla ricerca di talenti.

Uno ha sfruttato a perfezione la manifestazione iridata per mettersi in mostra è Mohammed Kudus. Ventidue anni, trequartista ghanese in forza all’Ajax, è legato ai lancieri da un contratto fino al 2025. Il suo nome è stato accostato di recente anche a Juventus e Milan, ma i Mondiali hanno attirato anche altri club. Due partite e due club per il calciatore nato ad Accra che in stagione con il club di Amsterdam ha realizzato dieci gol e confezionato anche due assist. Un rendimento che ha portato il Barcellona ad accendere i riflettori su di lui ed ora c’è la conferma ufficiale.

Calciomercato Juventus e Milan, Barcellona su Kudus

E’ il direttore sportivo del Barcellona Jordi Cruyff a parlare a ‘Rac1’ proprio di Kudus e del suo possibile arrivo al ‘Camp Nou’. “L’ho visto giocare un anno fa e ho seguito la sua carriera all’Ajax. Non siamo sul punto di dire che il Barcellona segue questo giocatore, ma è un calciatore che ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni e i suoi gol in Coppa del Mondo”. Il dirigente blaugrana spiega anche che è stato colpito dalla discussione in Olanda per il ruolo, centrocampista avanzato o attaccante.

Radar attivati da parte del Barcellona anche se c’è un aspetto da non sottovalutare: il Barcellona, al momento, a gennaio non può fare acquisti. “Ad oggi è così. La situazione è cambiata a causa di una serie di cose che si uniscono. Non è questione di cedere un giocatore e si risolve. Le soluzioni sono diverse, una cessione non basta”.