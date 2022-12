Inter-Napoli raddoppia: lo scontro si infiamma su due top player

Inter e Napoli si affrontano su due potenziali super colpi: difficile a gennaio, tutti da scoprire per l’estate

Inter e Napoli cercano rinforzi in vista dei prossimi mesi, guardano al futuro guardando in casa loro. Che vuol dire analizzare la situazione contrattuale dei propri giocatori, valutare chi può rinnovare e chi no, quali sono i possibili addii e cominciare a porre rimedio. Sostanzialmente, entrambe le società – che a gennaio si muoveranno poco o niente, anche se per motivi diversi – osservano e scrutano anche all’estero.

Magari qualche occasione favorevole, giocatori giovani e già affermati dal prezzo non esorbitante. Meglio ancora se a parametro zero. Ad esempio, in casa partenopea c’è Lozano che ha il contratto in scadenza nel 2024 e – in caso di non rinnovo -, De Laurentiis non vorrebbe portarlo a un addio a zero. Poi c’è Osimhen, ad ora ben saldo al ‘Maradona’, ma ovviamente sotto la lente di tante big europee. In nerazzurro invece è in bilico il futuro di Joaquin Correa, che può essere sacrificato, così come Lukaku che resta un giocatore in prestito. Da qui l’interesse per Marcus Thuram, vecchio pallino dell’Inter e ora osservato speciale anche del Napoli.

Thuram e Kessie: Inter e Napoli si affrontano su due big

Lo riportano in Germania e lo rilancia ‘Il Corriere dello Sport’, con il vantaggio che può arrivare gratis a giugno. Piace a tanti e può fare diversi ruoli in attacco, ma c’è da valutare la questione ingaggio con gli azzurri che hanno il tetto di 3,5 milioni. Il calciatore in ogni caso, come sappiamo preferirebbe restare al Borussia fino a fine stagione e poi decidere: su di lui anche Bayern, Atletico e club di Premier. Inter e Napoli, però, sono vigili anche su Franck Kessie. In Spagna ne hanno parlato, l’agente Atangana è al lavoro per capire che futuro avrà il suo assistito. In particolare, l’ivoriano vuole sapere il progetto del Barcellona su di lui visto lo scarso impiego fino ad ora.

Se il suo ingaggio è stato una mera occasione di mercato o se c’è un percorso per lui. Il procuratore, sottolinea ‘Il Corriere dello Sport’, ha avuto colloqui con i nerazzurri e un appuntamento è stato fissato in primavera. Quando Kessie avrà capito cosa ha in mente il Barcellona per lui. Anche il Napoli si starebbe interessando, ma di certo la questione ingaggio è dirimente. Guadagna 6,5 milioni quindi fuori dai radar azzurri. A gennaio i blaugrana dovrebbero partecipare allo stipendio, idem a giugno a meno di uno sconto dallo stesso Kessie, per cui il Milan ha già chiuso le porte. Inter e Napoli, in ogni caso, studiano e si studiano su due possibili grandi colpi. E il 4 gennaio si affronteranno sul campo.