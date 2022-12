Il triste finale di Ronaldo: “Solo per soldi”

L’attaccante portoghese ancora una volta nel mirino della critica: arrivano le dichiarazioni dell’ex compagno in merito al suo futuro

Stasera proverà a trascinare il Portogallo ai quarti di finale dei Mondiali, Cristiano Ronaldo è totalmente concentrati sulla propria nazionale e il calciomercato può davvero attendere. Di fronte CR7 si troverà la Svizzera, che nella fase a gironi ha battuto Camerun e Serbia, dando filo da torcere al Brasile, che alla fine si è imposto solamente per 1 a 0. Il Portogallo, dunque, non dovrà sottovalutare la sfida.

In attacco, chiaramente, ci sarà l’ex Manchester United, nonostante qualche difficoltà nelle ultime partite; Fernando Santos non ci rinuncerà di certo. L’obiettivo di Cristiano Ronaldo è vincere il Mondiale, solo dopo prenderà una decisione sul proprio futuro.

Jorge Mendes, come testimoniano i vari rumors in questi giorni, è a lavoro per trovare la giusta sistemazione. La voce più insistente, nelle ultime ore, è quella che vorrebbe CR7 volare in Arabia Saudita: si è parlato persino di un accordo con l’Al-Nassr di due anni e mezzo, fino al 2025, da circa 200 milioni a stagione. Una montagna di soldi che però metterebbe la parola fine all’avventura, nel calcio che conta, di uno dei giocatori più forti della storia. Una decisione ufficiale, però, non è stato ancora presa.

Calciomercato, futuro CR7: la scelta araba ‘delude’

Come vi abbiamo raccontato, Ronaldo ha ancora tanta voglia di migliorare i propri numeri e record in Champions League. Il portoghese è dunque in attesa di una chiamata da parte di una squadra che giocherà gli ottavi di finale. La pista più percorribile è quella che porta al Chelsea.

Si è parlato anche di Milan e Napoli ma i rumors non hanno trovato conferme. Un’opportunità può certamente essere rappresentata dal Psg, che realizzerebbe il sogno di milioni di amanti del calcio di vedere insieme Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Sullo sfondo, infine, resta l’Arsenal. Un’ipotesi concreta ma con la maglia dei Gunners, CR7 dovrebbe accontentarsi della conquista della Premier e dell’Europa League.

Nel frattempo, però, arrivano pareri contrastanti in merito ad un suo approdo all’Al-Nassr. L’ex compagno, Carlitos Tevez, come riportano media, arabi si è detto deluso dal portoghese: “È un finale triste. Vedere grandi giocatori firmare per campionati sconosciuti solo per soldi. Le mentalità sono cambiate. È deludente”.