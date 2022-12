VIDEO CM.IT | Juve, Inter e Zhang: parla Bedy Moratti

La sorella dell’ex patron dell’Inter ha parlato a margine del Premio Gentleman che è stato consegnato all’allenatore del Milan Stefano Pioli

“La vicenda Juventus è una cosa molto brutta per tutto il calcio italiano”. Lo ha detto Bedy Moratti a margine dell’evento legato al ‘Premio Gentleman’, consegnato al tecnico del Milan Stefano Pioli.

Bedy Moratti, sorella dell’ex patron nerazzurro Massimo, ha ovviamente risposto anche sull’Inter. O meglio su Zhang, ancora al timone del club nonostante non si plachino le voci di cessione: “Sta iniziando a capire di calcio, ma non so cosa possa succedere sulla vendita del club. Noi interisti avremmo voglia di vincere. San Siro? Sarebbe doloroso perderlo”.