Pioli tifa i suoi al Mondiale ma dimentica qualcuno: “Spero vinca la Francia”

Un nuovo premio per Stefano Pioli, allenatore del Milan, che ha ritirato in serata il Gentleman FairPlay: ecco le sue dichiarazioni

Ancora un riconoscimento per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha vinto il

Premio Gentleman FairPlay. Un premio in ricordo di Gigi Simoni: “Sono orgoglioso e onorato di ricevere questo Premio – esordisce l’allenatore rossonero -, perché Simoni è sempre stato un punto di riferimento e non può che farmi piacere che si pensi che io possa avere, anche in minima parte, questi valori”.

Impossibile per il tecnico campione d’Italia non parlare del Milan e dei suoi giocatori: “Alleno una squadra vincente, ma parecchio giovane e so che i giovani non hanno bisogno di ramanzine, ma di esempi, e io cerco di essere nel mio piccolo un esempio di passione e di affidabilità per farci essere ciò che siamo oggi e ciò che vogliamo diventare domani”.

Milan ai Mondiali, Pioli: “Spero vinca la Francia, ecco perché”

La Serie A farà ritorno in campo solamente il prossimo 4 gennaio, quando il Milan sarà chiamato a far visita alla Salernitana. I rossoneri dopo qualche giorno di vacanza sono tornati ad allenarsi a Milanello.

Chiaramente non sono a Carnago i giocatori impegnati ai Mondiali. Senza l’Italia è inevitabile che Pioli faccia il tifo per i suoi ragazzi, ma in realtà c’è una squadra per la quale simpatizza: “Tifo per i miei giocatori, spero che vinca la Francia – ammette il mister -. Li sento dopo le partite, se no sono cavoli per loro (sorride, ndr.) Voglio lasciarli il più tranquilli possibili, tutti stanno rispettando questa regola“.

Pioli dunque fa il tifo per Theo Hernandez e Olivier Giroud, due simboli del suo Milan e pedine fondamentali anche per lo scacchiere di Deschamps. Chissà come l’avrà presa Leao, anche lui in corsa per il titolo finale. Si scherza, chiaramente: Pioli verrà perdonato, nessuno d’altronde ha creduto nel portoghese come lui. L’attaccante, coccolato del mister, è diventato grande in rossonero ma non abbastanza per Fernando Santos, che continua a farlo partire dalla panchina.