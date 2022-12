Milan accerchiato: 200 milioni per Leao

Tiene banco il futuro di Rafael Leao, destinato a essere un crack del mercato: cifra pazzesca per il talento portoghese del Milan

Ha debuttato al Mondiale con il botto, trovando il primo gol in nazionale in una occasione speciale, nel match contro il Ghana. Finora, nel Portogallo, ha trovato comunque poco spazio, entrando sempre in campo nei finali di gara. Ma Rafael Leao potrebbe essere l’arma in più dei lusitani nella fase cruciale del torneo, a cominciare dall’ottavo di finale contro la Svizzera.

Il giocatore del Milan è arrivato alla rassegna iridata con i fari puntati addosso, pronto a diventare uno dei principali talenti in vetrina, soprattutto in vista delle prossime sessioni di mercato. Di più, se ne saprà sicuramente al termine del torneo, quando si avvicinerà sensibilmente la finestra di gennaio. In quella sede, difficile immaginare ribaltoni clamorosi, almeno per quanto riguarda Leao, anche se la questione del rinnovo di contratto ancora in bilico non fa dormire sonni tranquilli alla dirigenza rossonera. Lo stesso giocatore ha provato a stemperare la tensione dichiarando che del suo contratto si parlerà, con la massima calma e disponibilità, a conclusione del Mondiale. Intanto, però, le big europee continuano a monitorare la situazione. Psg, Manchester City, Chelsea, tra le squadre più interessate, ma non solo.

Milan, il Real Madrid si fa sotto per Leao: la risposta di Maldini

Pronto ad irrompere anche il Real Madrid, su un giocatore dai margini di crescita ancora per certi versi inesplorati. Gli spagnoli sono molto interessati e pronti a lanciare l’assalto, ma, secondo ‘Sport’, testata iberica, c’è da considerare la replica da parte del Milan. La dirigenza del Diavolo sa bene della difficoltà di arrivare al rinnovo di contratto del portoghese, in scadenza nel 2024, ma non intende mollare e prepara una controffensiva, puntando, oltre che al logico adeguamento salariale (si può arrivare fino a 6-7 milioni di euro a stagione) ad alzare la clausola rescissoria dell’attaccante fino a 200 milioni di euro. Una cifra che sembrerebbe in grado di scoraggiare almeno il Real, che oltre certi limiti per l’acquisto del giocatore non intenderebbe spingersi.