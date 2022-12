Tifosi Milan in ansia per Leao: “Ci sono molti problemi”

L’attaccante portoghese non sta pensando in questo momento ad un nuovo contratto con i rossoneri per via dell’impegno con la sua nazionale

Per uno dei grandi attesi del Mondiale di Qatar 2022 non è stato fino a questo momento un torneo indimenticabile. Ci si sarebbe aspettati, infatti, che Rafael Leao potesse utilizzare questa vetrina per consacrarsi definitivamente anche come uno dei leader tecnici della Nazionale Portoghese.

Un auspicio che sino è questo momento è rimasto vano, non tanto per demeriti dell’attaccante del Milan, quanto per la gestione discutibile nei suoi confronti da parte del ct Fernando Santos. Nonostante la rete molto importante timbrata dall’esterno rossonero al debutto in questi Mondiali da subentrato nella sfida contro il Ghana, negli ultimi due match della fase a gironi è stato comunque escluso dai titolari della formazione lusitana.

Una scelta che ha destato grandi perplessità, soprattutto in occasione dell’ultima gara persa contro la Corea del Sud, a qualificazione aritmeticamente già ottenuta per la squadra di Santos. Un Mondiale che, a parte l’aspetto tecnico, ha rallentato le trattative di Leao con il Milan per il rinnovo del contratto, a fronte di una scadenza fissata per il 30 giugno 2024 e che comprensibilmente non fa dormire sonni tranquilli ai dirigenti rossoneri.

Calciomercato Milan, Ordine lancia l’allarme: “Molti problemi sul rinnovo di Leao”

Del rinnovo tra Rafael Leao e il Milan ha parlato Franco Ordine sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’. Secondo l’esperto giornalista, infatti, non è così scontato che una volta rientrato dal Mondiale di Qatar, l’attaccante portoghese riesca a trovare in tempi brevi e senza intoppi una nuova intesa per rimanere per altre stagioni in maglia rossonera.

Questo è stato a tal proposito l’allarme lanciato da Ordine nelle scorse ore: “Passa il futuro del Milan anche dalla sua permanenza, ma la sua situazione è tutt’altro che ben definita. Ci sono molti problemi. Maldini pensava di risolverli prima del Mondiale, invece si dovrà aspettare febbraio-marzo. Se non dovessero arrivare aggiornamenti, significherà che Leao andrà in scadenza al 2024. Chi scelgo tra Kvaratskhelia e Leao? Ad oggi, Kvara è stato molto più costante e decisivo di Leao“.